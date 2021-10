Felul în care arată este foarte important pentru Raluca Bădulescu, tocmai din acest motiv are grijă ca întotdeauna să fie mereu pusă la punct. Mulți au observat unghiile lungi ale vedetei, iar vedeta de la Kanal D a fost întrebată cum se descurcă cu acestea atunci când trebuie să spele vasele, de exemplu. Raluca Bădulescu a mărturisit că ea nu spală vase, nu face curățenie și nici nu gătește, însă a angajat o femeie care se ocupă de toate aceste treburi.

Deși are ajutor, jurata de la „Bravo, ai stil! Celebrities” declară că ar putea să facă oricând aceste activități și cu unghiile lungi.

„Nu spăl vase, nu fac curățenie, nu gătesc, am angajat o femeie care ne ajută, dar, dacă ar fi nevoie să fac toate aceste activități, să știți că aș reuși să le duc la îndeplinire destul de ușor, chiar și cu aceste unghii. Eu îmi pun astfel de unghii de mai bine de 19 ani, dacă aș renunța la ele e ca și cum nu aș mai avea degete”, a declarat Raluca Bădulescu pentru Impact.

În prezent, vedeta cântărește 53 de kilograme după ce ajunsese să depășească 100 de kilograme. Raluca Bădulescu și-a făcut operație de micșorare a stomacului, considerând că nu ar fi reușit să slăbească fără această intervenție.

„În mod cert, cel mai mare aport în transformarea mea este operația de gastric sleeve; indiferent de câtă ambiție aș fi avut, de cât m-aș fi luptat cu kilogramele, nu aș fi reușit să ajung la aceste rezultate de astăzi. Nu am renunțat la vechiul stil de viață, asta este o chestiune foarte importantă de specificat; cei care recurg la această operație nu renunță la vreun stil de viață, ci pur și simplu se adaptează la noile direcții ale organismului; îți permite să îți faci poftele, dar cu măsură, care este dată chirurgical prin această operație de gastric sleeve”, a spus vedeta.

În ce relații a rămas Raluca Bădulescu cu fostul soț

Jurata de la „Bravo, ai stil! Celebrities” a divorțat în urmă cu foarte mulți ani, însă a rămas într-o relație foarte bună cu tatăl fiului ei. Vali Pungă nu locuiește în România, însă păstrează legătura cu vedeta și ies împreună de fiecare dată când au ocazia.

„Sunt în relații extraordinare cu fostul soț, face și el parte din familia noastră mare. Ne-am înțeles foarte bine, nu am avut certuri. Motivele despărțirii noastre au fost date de faptul că el voia să își urmeze cariera în modelling, în străinătate, iar eu la vremea respectivă nu eram pregătită să fac pasul ăsta…”, a declarat Raluca Bădulescu.

Recent, s-au împlinit 15 ani de când Raluca Bădulescu s-a căsătorit cu Florin. Vedeta a dezvăluit care este secretul căsniciei sale. „Da, am împlinit 15 ani de dragoste, de iubire, de căsnicie, de viață cu Florin. Sunt o norocoasă, am o minune de soț, sunt o răsfățată, are grijă să nu îmi lipsească nimic. Secretul relației stă în înțelepciunea partenerilor de a se respecta, de a se înțelege unul pe celălalt”, a mai spus aceasta pentru sursa mai sus-menționată.

