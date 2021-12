Raluca Dumitru și Mellina, foste concurente la „Survivor România”, se duelează acum în platoul de la „Bravo, ai stil! Celebrities”. Între cele două a avut loc un ușor conflict, după ce artista s-ar fi simțit atacată de fosta asistentă TV. În timp ce aveau discuția aprinsă, Mellina avea ochii în lacrimi. Raluca Dumitru i-a spus concurentei că ia totul prea personal și nu este cazul.

„Nu știu ce are cu mine Raluca. De fapt, nu știu dacă are ceva cu mine. În ultima perioadă am simțit din partea ei un fel de taca-taca-taca și a devenit obositor și inconfortabil”, a spus Mellina în emisiune.

Artista simte că de multe ori fosta asistentă o ia peste picior, iar acest lucru nu este deloc pe placul ei. „Tachinările, la un moment dat, au început să devină un pic obositoare”, spune Mellina în ediția din 2 decembrie. „Păi da. Mi se pare că ai greșit emisiunea dacă o iei atât de personal”, este răspunsul Ralucăi.

Raluca Dumitru, blocată pe Instagram de Anda Adam

Raluca Dumitru a dezvăluit că se înțelegea cel mai bine cu Mădălina Pamfile, pentru că o cunoaște de mult timp. Despre Viviana Sposub, Raluca are o părere foarte bună, spunând că este o tipă de treabă, iar atunci când a venit vorba de Anda Adam, fosta moderatoare TV a dezvăluit că aceasta o are blocată pe Instagram.

