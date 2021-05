Raluca Pascu a suferit mult după divorțul de Pepe. „Erau zile când nu mâncam deloc”

„Mi-e mai greu pentru mine în perioada asta, nu am reușit total să mă liniștesc. Mai am nevoie de o perioadă. Sunt alte lucruri care au prioritate, copiii, să ai liniște sufletească. Eu cel puțin nu am funcționat o perioadă de 5 luni de zile, eram ca o umbra.

După ce treci prin perioadele astea grele, vezi cât de important este să ai liniște. M-am motivat în permanență, am atras către mine lucruri pozitive. Eram atât de căzută psihic și fizic, ajunsesem extrem de slabă. Erau zile când nu mâncam deloc”, a spus Raluca Pascu pentru Antena Stars.

În prezent, Raluca și Pepe au o relație bună, se văd des datorită celor două fetițe pe care le au. Se ocupă împreună de creșterea lor, de educația lor.

Fosta soție a cântărețului a mai declarat despre căsnicia cu Pepe că „atât a fost să fie”.

„De rugat mă rog, tocmai ce am terminat 40 de zile Acatistul Maicii Domnului. Am rugăciuni pentru familie, casă, copii. Doar cine a trecut prin asta poate înțelege.

Nu știu dacă mă regretă, e mult spus. Cred că regretă situația în sine, sunt sigură că nimeni nu vrea să ajungă să divorțeze sau să nu mai fie fericit. Asta a fost povestea noastră, atât a fost să fie”, a mai spus Raluca Pascu la același post de televiziune.

