„E timpul să preiau controlul în direcția asta, m-am hotărât, în sfârșit, să fac acest pas”, a spus Raluka odată cu lansarea „take ctrl”, o piesă-manifest puternică, despre momentul în care alegi să nu mai lași viața să te poarte, ci să preiei tu controlul propriilor decizii.

Pentru Raluka, colaborarea cu Legzdina și Millforlife, doi artiști apreciați internațional, nu reprezintă doar o lansare de vară, ci și începutul unei noi ere în carieră. Cântăreața își propune să își ducă povestea mai departe, peste granițe, prin muzica ei: a început deja să lucreze la un album în limba engleză, gândit ca un material cu ADN 100% internațional, de la concept și sound, până la poveștile din versuri.

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Primele sesiuni de studio și primele idei de piese sunt deja conturate, iar „take ctrl” vine perfect ca prima declarație oficială a acestei direcții. Piesa vorbește despre curajul de a-ți asuma cine ești și ce vrei, chiar dacă uneori ai nevoie de un imbold din exterior ca să faci pasul.

Raluka recunoaște că și ea a simțit că primește, în sfârșit, acest „push” de care avea nevoie ca să își ducă visul unui proiect internațional până la capăt. „Pentru mine, «take ctrl» e exact despre momentul acela în care îți spui: Gata, preiau eu controlul, nu mai las fricile și amânările să decidă pentru mine. Simt că, în sfârșit, am primit imboldul de care aveam nevoie ca să fac pasul ăsta până la capăt”, a mărturisit artista.

Single-ul „take ctrl” o aduce pe Raluka alături de două nume puternice din scena internațională: Legzdina, artistă letono-britanică, cunoscută pentru piesele ei îndrăznețe, foarte prezente în seriale, reclame și jocuri video, și Millforlife, producător turc de muzică electronică din Istanbul, cu un sound deep house foarte recognoscibil. Împreună, cei trei duc piesa într-o zonă dance modernă, cu refren memorabil și energie care strigă vară, petreceri și dans încă din primele secunde.

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