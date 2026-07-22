Mesajul transmis de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă

„În cursul zilei de astăzi (n. red. – miercuri), un elicopter aparţinând Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne a executat o misiune de cercetare aeriană în zona în care se află nava comercială afectată de incendiul produs în largul Mării Negre. Pe timpul survolului, echipajul a efectuat o evaluare a situaţiei cu ajutorul sistemului de termoviziune din dotarea aeronavei. În urma verificărilor s-a constatat că incendiul nu se mai manifestă cu flacără deschisă, însă în zona afectată se înregistrează în continuare temperaturi ridicate”, informează DSU.

În aceste condiţii, accesul la navă „nu poate fi realizat în siguranţă în acest moment, fiind necesară continuarea monitorizării evoluţiei situaţiei până la diminuarea riscurilor”, scrie sursa citată.

Conform aceleiaşi surse, o nouă misiune de cercetare aeriană este planificată pentru ziua de joi, în cazul în care condiţiile meteorologice vor permite desfăşurarea acesteia şi, în funcţie de rezultatele evaluării, vor fi stabilite măsurile operative ce se impun.

O navă cu GPL a fost lovită marți noaptea în Marea Neagră

GAS LISBON, plecată din portul Alexandria, Egipt, și având ca destinație portul Reni din Ucraina, a fost implicată într-un incident în noaptea de 20 spre 21 iulie, care a provocat avarii majore și un incendiu la nivelul suprastructurii. În urma acestuia, echipajul s-a refugiat în zona prova, fără a putea folosi mijloacele proprii de evacuare.

„MRCC Constanța a coordonat intervenția, mobilizând navele SAR Apollo și SAR Artemis aparținând ARSVOM, alături de alte mijloace disponibile. Din cauza distanței, comunicarea cu GAS LISBON s-a realizat printr-o altă navă din apropiere”, au declarat autoritățile.

Trei dintre membrii echipajului de la bord au fost spitalizați la Tulcea. Unul dintre ei a fost intubat, iar ceilalți doi sunt conștienți, cooperanți, iar medicii îi țin în continuare sub observație, așa cum a precizat Tudor Năstăsescu, managerul Spitalului Județean Tulcea, pentru Libertatea.

„Unul dintre ei a fost intubat de protecție pentru că s-a constat că are și arsuri la nivelul căilor aeriene superioare. În rest sunt staționari, cu o stare generală bună, conștienți și cooperanți. Toți sunt sub supraveghere. Dintre ceilalți pasageri nu a venit absolut nimeni la spital. S-a efectuat triajul acolo la fața locului, când i-a adus la mal”, a explicat el.

Nava cu GPL, lovită în Marea Neagră, a ars până la mai bine de 24 de ore de la incident. Miercuri, reprezentanții Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) au oferit explicații în contextul unor reproşuri privind neutilizarea navelor multirol din dotarea IGSU pentru stingerea incendiului de la bordul petrolierului Gas Lisbon, în Marea Neagră.

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