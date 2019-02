Anul trecut, Freddie Mercury a revenit printre noi, odată cu interpretarea actorului de origine egipteană Rami Malek, în filmul „Bohemian Rhapsody”.

Pelicula relatează ascensiunea trupei Queen, de la o gașcă de studenți care cântau prin orice bodegă până la formația legendară care revoluționa industria muzicală în anii ’70-’80.

Filmul include și mai multe melodii care au adus faima grupului britanic și se încheie cu celebrul concert Live Aid de pe Stadionul Wembley, din 13 iulie 1985.

Freddy Mercury a murit pe 24 noiembrie 1991, la vârsta de 45 de ani, la o zi după ce a recunoscut public că are SIDA. De altfel, sfârșitul i s-a tras de la o complicație a unei pneumonii, pe fondul bolii sale.

Rami Malek, în fața primei nominalizări la Oscar din cariera sa

Transformarea incredibilă în Freddie Mercury i-a adus lui Rami Malek prima sa nominalizare la Oscar.

Cu un Glob de Aur câștigat în ianuarie, dar și cu premiu BAFTA cucerit recent, actorul american este considerat favorist chiar și pentru celebrul trofeu la Premiilor Oscar 2019 pentru „Cel mai bun actor”, una dintre cele mai importante categorii. Rami Malek, câştigătorul ediţiei de anul acesta a Globurilor de Aur, face senzație și în filmul „Papillon”.

Din perspectiva lui Brian May, nominalizarea lui Rami Malek la Oscar a fost una previzibilă, chitaristul Queen anticipând-o încă de la gala Globurilor de Aur, scrie Infomusic.ro.

„A intrat atât de bine în rolul lui Freddie încât și noi am început să-l vedem în el pe Freddie. Cu adevărat remarcabil. E incredibil… va fi fără îndoială pe lista nominalizărilor la Oscar – o reușită binemeritată. Am trăit cu acest proiect („Bohemian Rhapsody”) pentru 9 ani și e incredibil să vedem că este atât de bine primit. A avut cronici negative, așa cum s-a întâmplat în trecut și cu muzica noastră, dar publicul l-a apreciat într-un mod cu adevărat magnific”, declara Brian May pentru Press Association.

În aceeași categorie cu Rami Malek sunt nominalizați și Christian Bale, Bradley Cooper, Willem Dafoe și Viggo Mortenson.

„Bohemian Rhapsody” mai este nominalizat în categoria „Cel mai bun film”, alături de „Black Panther”, „BlacKkKlansman”, „The Favourite”, „Green Book”, „Roma”, „Vice” și „A Star is Born”.

„Bohemian Rhapsody”, care este un film-tribut adus lui Freddie Mercury și legendarei trupe Queen. Pelicula prezintă povestea lui Farrokh Bulsara, un tânăr născut în Tanzania, care s-a stabilit la Londra la o vârstă fragedă. A

cesta devine apoi Freddie și își întâlnește partenerii de trupă cu care a scris istorie în muzica rock: Brian May, Roger Taylor și, mai târziu, John Deacon.

Cum s-a pregătit Rami Malek să devină Freddie Mercury

Actorul de origine egipteană Rami Malek (37 de ani) a vorbit, recent despre cum s-a pregătit pentru transformarea care i-ar putea aduce primul la Oscar din cariera sa.

Malek a avut nevoie de o pregătire complexă, care a constat în lecţii de canto, de pian şi de mişcare scenică. Mai mult, actorul a studiat toate versurile cântecelor pe care Freddie le-a scris.

„Le-am citit ca pe un jurnal. Şi-a pus tot sufletul în aceste cântece, care sunt revelatoare. Unele sunt imprevizibile, altele dureroase. Omul acesta a fost o fiinţă complicată care a căutat iubirea toată viaţa lui şi poţi auzi asta (…). A fost un suflet extrem de generos, a fost bun cu oamenii şi a făcut atât de multe lucruri bune pentru ei, în spatele uşlor închise. În mod evident, pe scenă era locul unde se simţea eliberat, dar în viaţa lui privată existau multe conflicte”, a spus acesta, citat de Adevărul.

În ciuda faptului că au existat şi numeroase critici cu privire la scenariul „superficial” al filmului, Malek a fost lăudat pentru prestaţia sa, mărturisind că pentru el importante sunt părerile celor care i-au fost apropiaţi lui Freddie Mercury: cei trei membri ai legendarei trupe, Brian May (78 de ani), John Deacon (67 de ani) şi Roger Taylor (69 de ani), dar şi sora starului rock, Kashmira Cooke (66 de ani).

„Înseamnă totul pentru mine! Oamenii vorbesc despre premii şi trofee, dar eu nu mă gândesc la asta. Faptul că, după atâţia ani (de lucrat la filmul biografic – n.r.), Brian May şi Roger Taylor sunt prietenii mei, iar acum, cât timp sunt în Londra voi lua masa şi voi ieşi cu Kash… cine şi-ar dori mai mult?”, a declarat Rami Malek, potrivit vanityfair.com.

Rami Malek, discuţie în profunzime cu sora lui Freddie.

După premiera filmului la Londra, actorul a mărturisit că a avut o discuţie în profunzime cu sora lui Freddie, Kashmira Cooke.

„A fost un moment pe care îl voi preţui toată viaţa mea. Mi-a mărturisit că a fost foarte emoţionată. Am stat de vorbă cu ea şi cu fiul ei şi cred că au fost foarte mişcaţi de film. Vom continua să ne vedem şi să ţinem legătura”, a adăugat actorul.

Actorul a vorbit, de asemenea, şi despre relaţia cu Mary Austin, cea care i-a fost logodnică starului rock şi al cărei personaj este interpretat în filmul biografic de către actriţa britanică Lucy Boynton (24 de ani).

De altfel, filmul prezintă şi povestea relaţiei eşuate dintre cei doi, care s-a încheiat după ce starul şi-a recunoscut orientarea sexuală. Cei doi au rămas prieteni, iar Mercury a continuat să creadă că May, femeia pentru care a scris piesa „Love of My Life”, este sufletul lui pereche.

Acum, fosta logodnică a lui Freddie Mercury a făcut o avere de pe urma filmului „Bohemian Rhapsody”.

„Mary, din motive bine întemeiate, nu oferă interviuri. A citit scenariul, cu care a fost şi de acord. Îi respect intimitatea. Ea şi Freddie au fost foarte discreţi. Cred că acel Freddie care există în sufletul şi mintea ei, în iubirea pe care au trăit-o, trebuie să rămână în intimitatea ei şi nu cred că vrea ca acea imagine să fie afectată. Cred că au fost confidenţi, doi oameni care şi-au împărtăşit totul şi puteau vorbi despre orice, şi au trăit o iubire profundă, acel tip de iubire plină de sens pe care o caută toată lumea. Mary Austen a fost persoana în care Freddie a avut cea mai mare încredere. Cred că i-a ştiut cele mai întunecate secrete. Cred că Freddie Mercury nu există fără Mary Austen”, a mărturisit Rami Malek.

Rami Malek spune că filmul dezvăluie şi detalii mai puţin cunoscute despre Freddie

Actorul a povestit că filmul dezvăluie şi detalii mai puţin cunoscute despre Freddie, referitoare la viața sa personală, nu la cea intimă.

„Obişnuia să organizeze aceste petreceri foarte elegante, cine superbe pentru prietenii lui, nu pentru o adunătură de necunoscuţi (…). Nu a crescut drept creştin, dar obişnuia să organizeze petreceri de Crăciun şi făcea cadouri tuturor. Îi plăcea să îi distreze pe oameni şi era extrem de generos. În fapt, poţi portretiza fiecare aspect al vieţii lui. Dar am avut două ore la dispoziţie pentru a face asta, în film, iar scopul acestui film este să celebrăm omul”, a precizat Rami Malek, actorul care a devenit și mai celebru după acest film. Mai mult, acum se află în fața primei nominalizări la Oscar din cariera sa.

VEZI AICI nominalizările la Premiile Oscar 2019! Cea de-a 91-a gală de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 24 februarie, la Dolby Theatre din Hollywood. Anul acesta, vorbim despre o ediție cu scandal, după ce Kevin Hart a renunțat la rolul de prezentator.

FOTO – EPA