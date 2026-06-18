Într-un dialog pe care l-a avut cu Cosmin Cernat au fost aduse în prim-plan detalii din culisele vieții matinalei. De la Târgu Jiu la Paris, apoi la Timișoara, într-un final la București, Ramona Dumitrescu și-a căutat chemarea pe un drum marcat de alegeri și descoperiri.

Până la a ajunge una dintre vocile consacrate ale radioului românesc, Ramona Dumitrescu a făcut, fără ezitări, și „schimbări de macaz”. Curiozitatea, munca, dedicarea și dorința de a cunoaște au ghidat-o pe tot parcursul său.

„Simți că trăiești în momentul în care începi să-ți pui întrebări. Și cum poți să-ți pui întrebări, dacă nu cunoscând din ce în ce mai mult? Așa am fost de mică. Îmi plăcea foarte mult să cunosc, să descopăr… Puneam întrebări incomode, adică spiritul ăsta de intervievator a existat dintotdeauna în mine”, a spus recent Ramona Dumitrescu.

Prezentatoarea de la radio a simțit în copilărie și o atracție puternică față de lumea actoriei și a teatrului. Deși nu a pășit pe acest drum, pasiunea ei a rămas vie și a lăsat loc dorinței de explorare.

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„Îmi doream foarte mult să fac teatru, da, și nu s-a întâmplat lucrul acesta. Am simțit chemarea asta de când eram mică. Mă uitam cu bunica mea la televonele toată ziua, asta era ocupația noastră principală. Îmi doream și eu să fiu așa cum erau doamnele de acolo, din telenovele, și exageram totul. Încă este o zonă pe care mi-ar plăcea să o explorez”, a adăugat Ramona Dumitrescu.

Actoria însă mai are de așteptat, căci tânăra este dedicată radioului, domeniu în care se simte motivată și împlinită și în care mai are lucruri importante de realizat.

„Simt că mai am ceva de demonstrat în partea de radio. Este o reală plăcere să mă trezesc în fiecare dimineață și să fac chestia asta. Îmi place la nebunie”, a încheiat Ramona Dumitrescu. Ea prezintă, alături de Andrei Tudorache, „Brigada devreme”, matinalul de la Radio Impuls.