Cum a început totul

În 2019, Jenny a primit o mașină Renault Clio cadou de la iubitul ei. Deși documentele vehiculului erau pe numele ei, mașina aparținea, de fapt, partenerului său, care era investigat pentru trafic de droguri.

În timpul unei anchete, mașina a fost confiscată de poliție și predată la secția din Bobigny. Jenny a înmânat cheile, talonul și vehiculul autorităților și nu l-a mai recuperat niciodată. De atunci, nu a mai avut nicio legătură cu fostul său partener.

Chiar dacă nu mai are mașina, Jenny continuă să primească amenzi pentru abateri precum depășirea vitezei legale, parcări neregulamentare sau circulația pe benzile dedicate transportului public.

„Este stres și anxietate zilnică. Nu am avut niciodată amenzi neplătite sau probleme cu legea înainte”, a declarat ea.

Până acum, Jenny a acumulat amenzi de 3.000 de euro și a rămas fără puncte pe permisul de conducere.

Problema lui Jenny nu este un caz izolat

Într-un alt caz, un bărbat a primit amenzi în valoare de 300.000 de euro, deși nu deținea nicio mașină. În cazul tinerei din Bobigny, Parchetul local a confirmat pe 19 martie 2026 că vehiculul confiscat se află în posesia poliției.

Totuși, nu s-a putut stabili clar care departament l-a preluat și de ce amenzile continuă să fie trimise pe numele ei. Cel mai probabil, autoritățile nu au actualizat datele de pe talonul mașinii, scrie publicația menționată.

În încercarea de a găsi o rezolvare, Jenny a depus o plângere pentru uzurpare de identitate la Parchetul din Bobigny în luna mai 2026. Deocamdată, însă, situația rămâne nerezolvată, iar fiecare amendă primită trebuie contestată. Între timp, banca îi trimite notificări de poprire pe contul bancar, iar suma totală a amenzilor riscă să crească din cauza penalităților.

Un alt caz este reprezentat de o tânără din Franța, care s-a trezit cu amenzi de parcare și datorii de aproape 5.000 de euro, deși nu avea mașină sau permis de conducere.

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