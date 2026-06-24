Ciprian Ciucu rămâne sub controlul judiciar de 60 de zile impus de DNA în dosarul de luare de mită legat de campania electorală din 2025, a decis marți Tribunalul București. Astfel, primarul Capitalei trebuie să respecte obligațiile impuse de procurori și nu are voie să părăsească țara fără acordul acestora. De asemenea, trebuie să se prezinte în fiecare miercuri la poliție pentru a semna controlul judiciar.

Contestația depusă de Ciprian Ciucu la controlul judiciar de judecă marți la Tribunalul București

Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, s-a prezentat pe 24 iunie 2026 la Tribunalul București pentru a contesta controlul judiciar impus de DNA, fiind cercetat într-un dosar de luare de mită legat de campania electorală din 2025.

Procurorii îl acuză pe Ciucu că ar fi primit foloase necuvenite de la doi oameni de afaceri în schimbul eliberării unor documente pentru un proiect imobiliar, acuzații pe care primarul le neagă.

Primarul Ciprian Ciucu este acuzat de luare de mită într-un dosar al DNA

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu este acuzat de luare de mită într-un dosar instrumentat de către Direcția Națională Anticorupție (DNA).

Joi, 18 iunie 2026, Ciprian Ciucu a fost audiat timp de trei ore la sediul instituției, iar ulterior a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Potrivit unui comunicat transmis de DNA, Ciucu este investigat pentru o presupusă faptă de corupție care ar fi avut loc în noiembrie 2025, pe vremea când era primar al Sectorului 6 din București.

Ce acuzații i se aduc lui Ciprian Ciucu

Conform procurorilor, primarul ar fi primit foloase necuvenite sub forma unor servicii de publicitate și consultanță electorală, menite să-i sprijine activitatea politică.

În schimb, acesta ar fi trebuit să faciliteze sau să urgenteze obținerea unor documente necesare pentru un proiect imobiliar amplu din Capitală. În dosar mai sunt implicați trei oameni de afaceri, menționați de DNA cu inițialele M.N.K.A., M.M. și S.I., care au fost, de asemenea, plasați sub control judiciar, după cum se arată în comunicatul DNA.

Primele reacții ale lui Ciprian Ciucu la sediul DNA

La ieșirea de la audieri, Ciprian Ciucu a afirmat că este nevinovat și că va coopera cu autoritățile.

„Ei spun, într-un denunț, că eu aș fi știut. Mai mult voi afla după ce voi avea, împreună cu avocații, acces la dosar”, a declarat acesta.

Edilul a adăugat că situația este una dificilă, dar că va continua să-și îndeplinească atribuțiile: „Mă voi comporta ca și când nimic nu s-a întâmplat și voi munci cu toate puterile pentru orașul nostru”.

Pe pagina sa de Facebook, Ciucu a reiterat intenția de a colabora cu organele de anchetă și de a rămâne deschis față de bucureșteni: „Voi ține capul sus, nu voi evita întâlnirile publice”.

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Dosarul în care ar fi implicat primarul din București ar avea legătură cu o anchetă mai amplă

Dosarul în care este implicat primarul general al Capitalei derivă dintr-o altă investigație a DNA, începută în august 2025. Aceasta urmărește o presupusă rețea de corupție din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN).

În acest caz, doi inculpați principali au fost arestați preventiv pe 17 iunie 2026. Ar fi vorba despre un cetățean bulgar, R.D.M., reprezentant al unui operator din domeniul jocurilor de noroc, și o femeie identificată cu inițialele N.C.O. Conform informațiilor transmise de DNA într-un comunicat, între noiembrie 2025 și aprilie 2026, N.C.O. ar fi oferit sume de bani unui funcționar din ONJN pentru a obține documente confidențiale și pentru a influența decizii administrative.

Ulterior, cetățeanul bulgar ar fi promis o mită de 100.000 de euro pentru a evita sancțiunile împotriva companiei sale. Procurorii DNA au intervenit în aprilie 2026 și au realizat un flagrant în momentul în care se încerca remiterea ultimei tranșe de mită, în valoare de 50.000 de euro.

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Ciprian Ciucu a fost plasat sub control judiciar

În urma audierii sale la sediul DNA, care a avut loc pe 18 iunie 2026, Ciprian Ciucu a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Trei oameni de afaceri care ar fi implicați în acest caz au fost, de asemenea, supuși aceleiași măsuri. Controlul judiciar implică mai multe obligații pentru primarul general:

Să se prezinte ori de câte ori este chemat de organele de urmărire penală;

Să anunțe orice schimbare de domiciliu;

Să nu părăsească teritoriul stabilit fără acordul prealabil al autorităților.

Ancheta l-a determinat pe Ciprian Ciucu să se retragă din cursa pentru funcția de prim-vicepreședinte al PNL

Primarul a recunoscut că această anchetă afectează atât activitatea sa la Primăria Municipiului București, cât și viitorul său politic.

„Acuzațiile pică prost, într-un context prost. Am enorm de mult de lucru la primărie și acum, cu acest dosar, voi avea de cărat după mine, probabil un an, doi sau trei, niște acuzații pe care va trebui să le demontez și un proces obositor și sâcâitor. Sper să scap cât mai repede de această tinichea”, a declarat Ciucu.

De asemenea, ancheta l-a determinat să se retragă din cursa pentru funcția de prim-vicepreședinte al PNL, la congresul extraordinar al partidului din 21 iunie 2026.

„Din cauza dosarului deschis săptămâna aceasta pe numele meu, nu vreau să îi pun în situația de a avea un Prim-vicepreședinte urmărit penal. PNL trebuie să aibă o conduită ireproșabilă pentru a recâștiga încrederea românilor”, a explicat acesta pe rețelele de socializare.

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