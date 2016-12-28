Este membru PDSR din noiembrie 1996, și a deţinut mai multe funcţii în organizaţia judeţeană de tineret, iar în decembrie 2003 a devenit preşedinte executiv al Organizaţiei Judeţene a PSD Timiş, În prezent este lider al Organizației PSD Timiș. În perioada 2004-2008 a fost consilier local la Timişoara.

Sorin Grindeanu este născut în 5 decembrie 1973, la Caransebeş, este absolvent al Universităţii de Vest Timişoara, Facultatea de Matematică, Secţia Informatică (1992 – 1997), apoi, timp de un an, a urmat studii aprofundate, specializarea Baze de Date, Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Matematică, Secţia înformatică.

După absolvire, a urmat cursuri de specializare: studii aprofundate, specializarea Baze de Date la Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Matematică — Secția Informatică (1997-1998); bursă Tempus pe o perioadă de trei luni la Universitatea din Bologna (Italia), în domeniul Statistică socială (1999); specializări în domeniul Educația adulților la Institut fur Erwchsenenbildung din Frankfurt (Germania), Universidade de Aveiro (Portugalia), Metropolitan Leeds University (Marea Britanie, 2001), potrivit site-ului www.soringrindeanu.ro.

A fost membru în Comisia de control a SRI

În perioada octombrie 1998 – octombrie 2000 a fost preparator la Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, apoi timp de un an a fost asistent la Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, din noiembrie 2001 până în ianuarie 2004 a fost director la Direcţia pentru Tineret şi Sport Jud. Timiş, în următorii trei ani a deţinut funcţia de director general adjunct la Delpack Invest SRL, timp de câteva luni, în 2008, a fost director SC Ahm Smart SRL, iar din iunie 2008 până la alegerea ca deputat a fost viceprimar la Primăria Timişoara.

A fost ministru pentru Societatea Informațională în perioada 17 decembrie 2014 — 17 noiembrie 2015. Grindeanu a făcut parte din Comisia de apărare a Camerei şi din cea pentru tehnologia informaţiei, în vechiul legislativ, dar și din comisia permanentă pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații, în perioada februarie 2013 și decembrie 2014.

A urmat un curs la Academia Naţională de Informaţii

Premierul propus de PSD-ALDE, Sorin Grindeanu, a absolvit în anul 2013 un program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională în domeniul Ştiinţe Militare, Informaţii şi Ordine Publică – Academia Naţională de Informaţii. Informaţia apare în cv-ul făcut public atunci când a fost membru al Guvernului, nu şi în cel de pe site-ul Camerei Deputaţilor, Grindeanu devenind parlamentar la sfârşitul anului 2012.

În legislativ, a fost co-autor la 35 de iniţiative legislative privind insolvenţa, codul fiscal, dialogul social, Codul Muncii, funcţionarea asociaţiilor de proprietari, insolvenţa persoanelor fizice, legea energiei şi a gazelor, contractele de credit pentru consumatori. el este şi unul dintre susţinătorii propunerii referitoare la castrarea chimică a persoanelor acuzate de pedofilie.

A avut patru interpelări vizând siguranţa zborurilor Carpatair, situaţia Clinicii de ginecologie din Timişoara, situaţia cinematografului „Studio” din Timişoara şi una privind partida de rugby între RCM Timişoara şi Farul Constanţa. El a fost ales în iunie presedinte al Consiliului Județean Timiș, după ce a obținut cel mai mare număr de voturi, 20 pentru, iar 17 buletine de vot au fost nule.

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