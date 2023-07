În cadrul emisiunii „Teo Show”, Ramona Gabor a dat detalii despre relația pe care o are cu sora sa, celebra Monica Gabor, dar și cu nepoata sa, Irina, pe care le-a vizitat în Malibu, acolo unde acestea locuiesc. În anul 2018, Irina Columbeanu a decis că vrea să se mute la mama ei, în Statele Unite ale Americii, acolo unde s-a dezvoltat foarte frumos.

Fiica lui Irinel Columbeanu și a Monicăi Gabor studiază intens și a apărut chiar și în ziarele din Malibu datorită rezultatelor sale excepționale. Ramona Gabor a povestit că nepoata ei este foarte inteligentă și toată familia se mândrește cu ea.

„Irina e mare, e foarte deșteaptă, conduce. Are permis de conducere de la 16 ani. E foarte frumoasă și înaltă. Locuiește în Malibu și învață foarte bine. Are o minte… wow! E deșteapta familiei. Apare chiar și în ziarele din Malibu cu rezultatele ei excelente sau cu munca ei de voluntariat. Se implică în tot felul de proiecte extrașcolare. Le face pe toate și uneori simt că e un om mare. Și ei îi place să facă yoga. E pasionată și de partea asta spirituală”.

Ramona Gabor a mărturisit că Monica a vizitat-o recent în Dubai, acolo unde ea locuiește de aproximativ 12 ani, și a dus-o să afle mai multe despre partea spirituală. Se pare că fostul fotomodel a fost încântată de terapiile prezentate de sora ei și își dorește să încerce aceste experiențe și în Statele Unite ale Americii.

„Monica nu este atât de pasionată de partea asta spirituală. M-a vizitat de curând în Dubai și am introdus-o mai mult. Am dus-o la terapie cu ajutorul sunetului, la yoga. I-a plăcut mult și vrea să facă acum și în L.A.”, a spus Ramona la Kanal D.

Ramona Gabor a stat 10 zile fără să vorbească deloc

Ramona Gabor a fost invitată în ediția de sâmbătă a emisiunii „Teo Show”, unde a împărtășit detalii impresionante despre viața sa de lux în Dubai și despre călătoria prin intermediul careia și-a dorit să se regăsească şi să-și redobândească echilibrul interior.

După o absență de 12 ani, Ramona Gabor a revenit în România pentru a petrece timp alături de familia sa din Bacău. Cu toate acestea, vizita sa în țară nu s-a oprit doar la întâlnirea cu cei dragi, ci a inclus și o apariție strălucitoare în emisiunea de la Kanal D.

Ramona a povestit despre experiența sa personală de 10 zile în meditație totală, cunoscută sub numele de „silent meditation”.

„Am fost într-o meditație timp de 10 zile silent meditation (n.r. – medație fără să vorbească deloc); nu am vorbit, nu am folosit telefonul, nu am folosit laptopul, nu am avut voie să citesc, nu am avut voie să fac absolut nimic timp de 10 zile, nici măcar eye contact (n.r. – contact vizual. Și am stat 10 zile efectiv în meditație 12 ore pe zi”, a povestit Ramona Gabor.

Vedeta a subliniat că nu a uitat niciodată de unde a plecat și că a avut parte de provocări în România, mai ales din momentul în care a devenit o persoană publică.

„Mi-a fost foarte greu aici, în România, când am început. (…) Eu am ajuns să fiu persoană publică fără să vreau, prin prisma surorii mele și a relației cu Irinel (n.r. – Columbeanu).(…) Am încercat să-mi cresc și eu oportunitățile mele, dacă tot s-a întâmplat. În schimb, mi-a fost destul de greu cu tot ce s-a scris. (…) Au fost multe lucruri care m-au deranjat. Din acest motiv am și lucrat atât de mult la mine. Îmi păsa foarte mult de părerea altora. Foarte mult!”, a adăugat aceasta.

