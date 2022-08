„Într-adevăr pandemia a pus pe hold planurile, dar acum ne mobilizăm să continuăm ce am început înainte de pandemie.

Am vrea să fie ceva foarte discret, tocmai din acest motiv nu vorbesc foarte mult despre planuri până nu se concretizează, nu suntem foarte vocali în privința asta.

Ne-am dorit foarte mult să mergem să facem cununia religioasă și civilă în Bruges, acolo unde m-a cerut de soție, dar, din păcate, nu se poate, pentru că nu suntem cetățeni belgieni.

E imposibil. Am crezut că e posibil, am auzit de o experiență similară a unor cunoștințe și chiar eram foarte încântați, dar ni s-au tăiat brusc aripile când am vorbit la ambasadă.

Ne reorganizăm cumva, în principiu mi-ar plăcea să fie un mix între o deplasare în străinătate și o petrecere aici”, a declarat Ramona Păun pentru Impact.

