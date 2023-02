Randi este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România și piesele sale sunt mai mereu auzite la radio. Artistul a vorbit într-un interviu pentru Antena Stars despre credință. Acesta nu crede în Divinitate și nici în noroc, însă crede în munca lui. Randi nu se roagă niciodată și susține că este „un om mult prea cerebral ca să cred în Biblie”.

„Universul e ca o oglindă și dacă ești bun, vei primi lucruri bune, dacă nu, te duci la balamuc. Eu nu mă rog lui Dumnezeu, nu știu cine e Dumnezeu. Am nevoie de dovezi, sunt convins că este o energie. Eu sunt un om mult prea cerebral ca să cred în Biblie”, a declarat Randi, citat de SpyNews.

„Termenul de Dumnezeu nu îl accept pentru că vine din Biblie”

De asemenea, el susține că are nevoie de dovezi pentru a crede în Dumnezeu. Randi este de părere că toată credința reprezintă o energie, de fapt. Nici în noroc nu crede artistul. Randi consideră că munca este cea care îl ajută pe om să își îndeplinească scopurile.

„Nu cred în noroc, nu cred în aura divină. Eu cred în ceea ce îți așezi cu energia, cu mintea și cu acțiunile tale. Am muncit de la 6 ani pentru muzică. Mi-am dorit cu siguranță să fac asta și am muncit mult pentru asta. Nu a fost noroc, a fost perseverență.”

Și a continuat: „Termenul de Dumnezeu nu îl accept pentru că vine din Biblie, iar eu nu cred în Biblie, pentru că e scrisă acum 2000 de ani de oameni care erau mult mai creduli”.

Randi, despre vacanța în Thailanda și Malaysia

În emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a fost invitat recent, cântărețul a povestit și despre aventurile lui în vacanța recentă pe care a avut-o. „Am stat o lună. Adică aș mai fi stat 2 sau 3 ani lejer, fluierând. Am fost în Thailanda și Malaysia, am fost prin junglă și sincer să fiu acum am trei povești pe care pot să le spun, dramatice, de altfel.

Era să îmi fac felul într-o sală, făceam genuflexiuni cu o bară și mi-a căzut pe ceafă. Nu am pus-o bine, nu știu ce făceam, de pe ceafă s-a oprit la următorul opritor că altfel… E periculos, îți rupeai gâtul sau coloana. (…)

Apoi am avut un prieten care a avut niște curiozități și a alunecat pe niște stânci și a căzut într-o cascadă plină cu pietre, credeam că nu mai iese din apă. Și în aceeași zi, un alt prieten de-al meu a stat sub un copac și la 2 metri de el era cel mai veninos șarpe verde din Thailanda. Era încolăcit, supercamuflat, nici nu-l vedeai, i-a stat inima în loc când l-a văzut. (…) E a cincea oară când mă duc și nu s-a întâmplat nimic, dar acum uite că avem ce povești. Și nimeni nu a pățit nimic”, a încheiat el.

