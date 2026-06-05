RO-Alert după explozia unei drone în Portul Constanța

„Evacuați zona pe o rază de 1 km în zona costieră a Portului Constanța. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori”, a fost mesajul care a apărut pe telefoanele oamenilor din Constanța, după ce o dronă maritimă a explodat în port.

Cronologia dronei maritime care a explodat în Portul Constanța

Alerta a fost dată în prima parte a dimineții, moment în care o ambarcațiune suspectă, identificată ulterior drept o dronă maritimă, a fost observată în apropierea țărmului. Vehiculul plutitor se afla în vecinătatea sediului ARSVOM (Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare), chiar lângă una dintre navele de salvare ale instituției.

Imediat după descoperirea dronei, autoritățile au declanșat procedurile de securitate, restricționând complet accesul în perimetrul cuprins între Poarta 1 și Dana 0. Într-o cursă contra cronometru, echipele de intervenție au reușit să evacueze rapid tot personalul și persoanele aflate în zonă. Această măsură preventivă s-a dovedit a fi salvatoare, deoarece dispozitivul nu a mai lăsat timp pentru o intervenție genistică de neutralizare.

Ulterior, la ora 10:28, drona maritimă a explodat necontrolat în zona Danei 78. Deflagrația a fost extrem de puternică, fiind auzită de la mare distanță, și a fost urmată imediat de izbucnirea unui incendiu și de ridicarea unui nor dens de fum deasupra portului. Primele date tehnice au indicat faptul că aparatul era echipat cu un temporizator (timer/cronometru), ceea ce explică detonarea automată. În urma exploziei, autoritățile au activat imediat Planul Roșu de intervenție. Din fericire, datorită evacuării eficiente realizate cu doar câteva momente înainte de explozie, primele rapoarte au confirmat că nu au existat victime omenești.

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