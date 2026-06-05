Fraudă cu vacanțe false: Militarii clujeni scapă nepedepsiți

Ancheta a scos la iveală că, între 2018 și 2020, agenția de turism Ciel Voyages a emis 802 facturi fiscale și tot atâtea chitanțe aferente unor sejururi care nu au avut loc.

Aceste documente false au fost folosite de 649 de persoane pentru a obține deconturi de la locurile de muncă. Printre beneficiari s-au numărat angajați din unități militare din Cluj-Napoca, Florești, Jucu, Câmpia Turzii, dar și din penitenciare și alte instituții publice.

Mulți dintre acești beneficiari nici nu intenționau să plece în vacanță. Ei transmiteau datele personale și perioada concediului, iar angajații agenției completau documentele necesare, care erau ulterior folosite pentru decontare, se arată în dosar.

În ciuda numărului mare de persoane implicate, Parchetul a renunțat la urmărirea penală față de cei 649 de beneficiari, considerând că faptele lor sunt de o gravitate redusă. Potrivit monitorulcj.ro, această decizie a fost confirmată în 2023 de Judecătoria Cluj-Napoca. Astfel, doar firma Ciel Voyages și administratorii săi au rămas în atenția anchetatorilor.

Hoteluri „fantomă” și un prejudiciu estimat la 1 milion de lei

Verificările autorităților la unitățile de cazare menționate în documentele incriminate au confirmat că nu existau rezervări pentru persoanele indicate. Schema, considerată ilegală de către anchetatori, a permis agenției să perceapă comisioane cuprinse între 10% și 17% din valoarea înscrisă pe facturi.

Prejudiciul total a fost estimat la 1.077.176 de lei, bani proveniți din decontările efectuate de angajatori pentru beneficiarii documentelor fictive. Instanța a concluzionat că agenția și-a depășit cu mult rolul unei firme de turism, transformându-se într-un mecanism de furnizare a documentelor false pentru decontări.

Ciel Voyages SRL, administrată de Dănuț Vasile Tămășan, a cunoscut o creștere a cifrei de afaceri în perioada în care schema a funcționat. În 2018, veniturile firmei erau de 460.753 de lei, iar în 2019 au ajuns la 516.937 de lei. După declanșarea anchetei, însă, veniturile au scăzut drastic, ajungând la doar 156.678 de lei în 2021. În 2023, societatea a raportat un profit modest de 17.967 de lei, dar capitalurile proprii au rămas negative, la minus 61.185 de lei, indicând o situație financiară fragilă.

Sentință și măsuri civile

Procesul penal împotriva Ciel Voyages SRL, administratorului Tămășan Dănuț-Vasile și altor angajați ai firmei, a fost oprit din cauza prescripției. Totuși, instanța a admis mai multe acțiuni civile formulate de instituții și companii prejudiciate, obligând inculpații la plata unor despăgubiri.

De asemenea, s-a dispus confiscarea specială a sumei de 122.491 de lei, reprezentând comisioanele încasate pentru emiterea documentelor fictive, și s-au menținut măsurile asigurătorii impuse anterior.

Sentința nu e definitivă, iar Ciel Voyages SRL a formulat apel împotriva deciziei Judecătoriei Cluj-Napoca.

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