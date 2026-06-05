Citește Horoscop săptămânal Vărsător. Previziuni pentru perioada 6 – 12 iunie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Vărsător.

Horoscop săptămânal Vărsător – 6 – 12 iunie 2026

Între 6 și 7 iunie, în zori, calitățile mentale și intelectuale vor fi trăite și valorificate la cote înalte.

Artiștii sau interpreții ar putea trece prin crize de creație care să-i facă să-și dorească intens să se detașeze, o perioadă, de creația sau de activitatea interpretativă chiar dacă ea a fost meritorie și le-a adus satisfacție, tentanți de fascinația schimbării, de necunoscut („să vedem ce-o să iasă!”), de nevoia de „altceva”, de a fi moderni, vizionari, expermentaliști, tendințe care se vor strecura, subtil, și în modul lor de viață, schimbându-le gusturile, opiniile și interesele sau motivele de satisfacție.

Între 7 iunie, după ora 03:43′, și 9 iunie, dimineața, răstimp lipsit de probleme financiare cu excepția celor care au nevoi speciale pentru creșterea și educarea copiilor lor.

Între 9 iunie, după ora 11:34′, și 11 iunie, după-amiaza, va continua să funcționeze „la cald” sectorul comunicării cotidiene, al relațiilor cu vecinii, cu cunoscuții ocazionali, cu străinii în circumstanțe oficiale, ocazie cu care replicile acide vor sta să curgă ca stropii de ploaie; nu dați curs tentației de a da replici strălucitoare la locul de muncă grevat de două rânduri de cuadraturi care îndeamnă la măsură și înțelepciune sau chiar la reprimarea dorinței de a dialoga. Între 11 iunie, după ora 15:28′, și 12 iunie, activități gospodărești curente, progres în latura domestică, interes pentru aspectele practice ale vieții de familie.

Context astral favorabil unor realizări profesionale sau pentru a obține o salarizare mai bună, un post conform pregătirii sau experienței, un statut cuvenit pe fondul splendidei conjuncții a celor doi Benefici, Venus și Jupiter, între 9 și 10 iunie. Nu cădeți în capcane ieftine (capricii, provocări, crize de gelozie, reproșuri absurde) în preajma zilei de 10 iunie care ar putea provoca stricarea unei prietenii sau o despărțire nejustificată.

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