Răspunsul dat de George Burcea, atunci când a fost întrebat de nunta cu Viviana Sposub, de la Ferma. “Îți pui pirostriile”?

Mai în glumă, mai în serios, se pare că George Burcea are intenții serioase cu Viviana Sposub, mai ales dacă se ia în considerare răspunsul dat de actor privind o posibilă nuntă cu frumoasa coprezentatoare de la Vorbește Lumea.

Într-o discuție din care umorul nu a lipsit, George Piștereanu l-a întrebat pe George Burcea:

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

“Îți pui pirostriile?”. Răspunsul oferit de actor a fost total neașteptat, dar hotărât: DA. Glumele au mers mai departe la Ferma, Piștereanu precizându-i că ar dori să vină la nuntă alături de Anna Lesko, potrivit VIVA!

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri VIDEO Liviu Vârciu și Anda Călin, primele declarații după ce au devenit părinți de băiat. “Nu mai fac tâmpeniile pe care le făceam”

“Viviana nu este o fată de rănit”

George Burcea a avut numai cuvinte de laudă la adresa colegei sale, Viviana Sposub, mai ales după sărutul pe care și-au dat la plecarea sa în tabăra Bandiților.

“Noi nu am vorbit nimic. Despre ea și despre mine sau despre potențial noi. Îmi place foarte mult Viviana, dar cum am spus și la începutul Fermei eu mai am lucruri de rezolvat acasă. Așa că nu am dorit să fac aici un tămbălău.

O să ajung acasă frumos, o să încerc să-mi rezolv treburile pe care le am și apoi să vedem dacă se poate naște ceva frumos, de ce nu. Viviana nu este o fată de rănit, nu este o fată de care să-ți bați joc.

Viviana este o fată pe care este nevoie să o iubești și să o protejezi, să o aperi”, a declarat George Burcea, după sărutul cu Viviana Sposub.

Citeşte şi:

VIDEO | Gina Pistol și Smiley vor deveni părinți peste șase luni: ”Noi acum înseamnă 3”. Primul lor copil va fi fetiță

Toți credeau că are o relație fericită cu Dan Bittman, dar Monica Odagiu spulberă zvonurile: „Nu avem bărbați. Pretendenți există, dar nu…”

Clotilde Armand a câștigat Primăria Sectorului 1, la 1.000 de voturi în fața primarului PSD, Dan Tudorache. AEP a finalizat centralizarea voturilor

PARTENERI - GSP.RO De ce teribilii criminali Yakuza sunt jupuiți de piele când mor » Care e testul incredibil de admitere și de ce se taie degetul mic

PARTENERI - PLAYTECH Andra, UMILITĂ grav de mămici! Ce a îndrăznit să îi facă fiicei sale a scos toate femeile din minți

HOROSCOP Horoscop 30 septembrie 2020. Săgetătorii sunt într-un moment foarte important pentru dezvoltarea lor

Scoala9.ro Mărturia unei profe de mate retrasă după 36 de ani la catedră: „Regret că nu am fost mai curajoasă în a încerca să schimb sistemul”