Banchete fastuoase și risipă alimentară în reședința ducelui de York

În volumul „Entitled – The Rise and Fall of the House of York”, autorul Andrew Lownie descrie stilul de viață extravagant al lui Ferguson, care a devenit membră a Familiei Regale în 1986, odată cu căsătoria sa cu prințul Andrew.

Potrivit cărții, mesele de seară din reședința sa erau demne de un banchet regal. „În fiecare seară, cerea cantități enorme de vită, un pulpă de miel și un pui, aranjate pe masa de sufragerie ca la un banchet medieval. Era un ospăț de care Henric al VIII-lea ar fi fost mândru”, consemnează autorul.

Deși mesele erau impresionante, invitații erau puțini. Adesea, doar Sarah și fiicele sale, prințesele Beatrice (37 de ani) și Eugenie (35 de ani), se aflau la masă. Este puțin probabil, însă, ca cele două prințese, aflate la acea vreme la vârsta copilăriei, să fi consumat toate acele delicatese. Lownie mai notează: „Nu s-a încercat să se păstreze pentru a doua zi. Pur și simplu a stat acolo toată noaptea și a fost aruncată a doua zi.”

Valize, personal numeros și prieteni influenți: detalii despre stilul de viață extravagant al ducesei

În afara meselor opulente, casa ducesei găzduia până la 30 de angajați, doi dintre aceștia având sarcina exclusivă de a curăța după câini. Când călătorea, Ferguson își lua cu ea până la 25 de valize, dintre care cinci erau dedicate doar cosmeticelor și bijuteriilor, a mai dezvăluit autorul cărții. Aceste călătorii luxoase erau adesea finanțate de prieteni generoși, printre care și Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale, care a murit în 2019, la vârsta de 66 de ani.

Printre pasiunile costisitoare ale fostei ducese se regăsea și shoppingul. Sarah Ferguson era clientă fidelă a magazinului Harrods din Londra, deținut la acea vreme de Mohamed Al-Fayed, care a murit în 2023, la 94 de ani. Se pare că acesta ar fi suportat, uneori, cheltuielile fostei ducese, contribuind astfel la menținerea stilului său extravagant de viață.

