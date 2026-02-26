O numire cu greutate la o fabrică strategică

Ministrul Economiei l-a desemnat, marți, pe Viorel Salvador Caragea la conducerea UM Sadu, o uzină fondată în 1939 și considerată o unitate strategică pentru producția de muniție de infanterie din România.

Irineu Darău a apărat decizia, declarând că a ținut cont de CV-ul și de rezultatele profesionale ale noului administrator.

Salvador Caragea este inginer de construcții de mașini, absolvent de Drept și deținător al unui doctorat. Mai mult, el susține că are o legătură istorică cu fabrica.

„Îmi consider numirea una pe criterii profesionale. Uzina Mecanică Sadu este ultima unitate de elită a județului Gorj. Mama și bunica au lucrat în fabrică. Pe lângă faptul că am fost polițist, sunt inginer de construcții de mașini foarte aplicat”, a declarat Caragea, amintind și că în 2013, din calitatea de polițist, a condus o anchetă delicată chiar la UM Sadu.

Legătura cu vicepremierul Radu Miruță

Controversa gravitează în jurul relației dintre Salvador Caragea și Radu Miruță, actual vicepremier și fost ministru al Economie.

Deși recunoaște că îl cunoaște pe Miruță de când acesta era copil – familiile lor locuind în apropiere în Târgu Jiu –, fostul polițist neagă ferm orice intervenție politică în favoarea sa.

„Domnul Miruță este viceprim-ministru al țării. Îl cunosc de când era un tânăr. L-am cunoscut pe tatăl dumnealui mai mult. A fost președintele Tribunalului Gorj. Nu avem o relație de vizită acasă. O chestiune de mare respect pentru toată familia. Am fost și adjunct de municipiu, casa dumnealor este lângă poliție. Pe domnul Miruță l-am cunoscut de copil, era cu taică-su”, a declarat Salvador Caragea pentru G4Media.

„Nu avem o relație de vizită acasă. Este o chestiune de mare respect pentru toată familia. Ce treabă are domnul Miruță cu treaba asta?”, a argumentat Caragea, adăugând că a aplicat pentru acest post cu două luni înainte ca decizia să fie luată.

Supranumit „sprânceana lui Batman”

Supranumit „sprânceana lui Batman”, cât timp a fost şeful poliţiei din Gorj, Salvador Caragea a fost reclamat în mod repetat de subalterni pentru abuzuri.

Aceştia au făcut numeroase plângeri la Ministerul de Interne în care reclamau că sunt puşi să deschidă dosare penale fără şanse de câştig în instanţă doar pentru a intimida adversarii şefului lor, relatează Observatornews.ro.

Potrivit jurnalistei Ionela Gavriliu, pe când era șeful IPJ Gorj, Viorel Salvador Caragea, s-a încurcat în minciuni, în cazul unui băiețel 7 ani din Techirghiol, care a dispărut în stațiunea Rânca unde era în vacanță cu bunicii.

Cazul băiețelului mort într-o râpă

Ulterior, după ce „Poliția Gorj a întârziat să cheme elicopterul cu termoviziune și a făcut scotociri în pădure complet haotic”, băiețelul a fost găsit de un cioban într-o râpă, mâncat de sălbăticiuni. Rezultatele autopsiei au arătat că băiatul ar fi murit de frig.

„Traumatizantă a fost, în tot acest timp, și atitudinea șefului de IPJ care le spunea jurnaliștilor că băiatul e autist și aia e, a plecat în munți: așa îi trebuie familiei că n-a avut grijă de el. Era o minciună. Apoi, a început să insinueze că părinții au divorțat și copilul avea grave probleme emoționale. De-aia a fugit când a ajuns cu bunicii la munte”, a notat Ionela Gavriliu pe Facebook .

„Apoi s-a încurcat în gogomănii și, când a aflat că băiatul făcea logopedie, a răspândit știrea că avea de fapt probleme cu mersul, că mergea la ortopedie. De parcă toate scornelile astea ar fi putut justifica faptul că nu a fost respectată nicio procedură a Poliției în cazul dispariției unui minor…”, a continuat Ionela Gavriliu.

În ultimă instanță, potrivit jurnalistei, comandantul a dat vina pe bunici că au certat copilul și din cauza lor a plecat în pădure.

Un trecut politic controversat

Pe lângă cariera din MAI, traseul politic al lui Viorel Caragea a fost marcat de schimbări radicale, care au atras criticile opoziției.

A fost membru USR pentru o singură zi. A părăsit partidul după ce Clotilde Armand a cerut excluderea sa, invocând presupuse implicări în hărțuire sexuală și trafic de influență.

Patru ani mai târziu, s-a apropiat de AUR, deși susține că a fost doar membru-simpatizant și a participat la doar două evenimente.

De asemenea, a ocupat funcția de președinte al filialei Gorj a Partidului Ecologist Român (PER).

Reacția PSD: „Uniunea Salvador România”

Partidul Social Democrat a lansat, joi, un atac frontal la adresa partenerilor politici, ironizând acronimul USR și cerând revocarea imediată a mandatului lui Caragea.

„PSD solicită Uniunii Salvador România să îl retragă urgent pe pensionarul special Salvador Caragea de la conducerea Uzinei Mecanice Sadu”, a transmis PSD într-un comunicat.

Social-democrații au subliniat ceea ce ei consideră a fi ipocrizia liderilor USR: „Este incalificabil ca un partid care și-a construit platforma politică pe condamnarea pensiilor speciale, a sinecuriștilor și a traseiștilor politici, să promoveze la conducerea unei companii strategice din domeniul Apărării un traseist pensionar special, a cărui singură „competență” pentru poziția respectivă este calitatea de prieten de familie al ministrului Apărării, Radu Miruță”.

Reacția vicepremierului Radu Miruță a venit imediat. „Atât eu cât și domnul ministru Darău, din toate verificările pe care le-am făcut, niciuna dintre acuzații nu s-a confirmat. Dar nu vom face asta (n.r. – revocarea lui Viorel Salvador Caragea) decât dacă aceste lucruri se vor confirma și nu pentru că acest om deranjează alți oameni, în special pe cei din zona PSD”, a transmis Radu Miruță la Antena 3.

