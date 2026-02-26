O numire cu greutate la o fabrică strategică

Ministrul Economiei l-a desemnat, marți, pe Viorel Salvador Caragea la conducerea UM Sadu, o uzină fondată în 1939 și considerată o unitate strategică pentru producția de muniție de infanterie din România.

Irineu Darău a apărat decizia, declarând că a ținut cont de CV-ul și de rezultatele profesionale ale noului administrator.

Salvador Caragea este inginer de construcții de mașini, absolvent de Drept și deținător al unui doctorat. Mai mult, el susține că are o legătură istorică cu fabrica.

„Îmi consider numirea una pe criterii profesionale. Uzina Mecanică Sadu este ultima unitate de elită a județului Gorj. Mama și bunica au lucrat în fabrică. Pe lângă faptul că am fost polițist, sunt inginer de construcții de mașini foarte aplicat”, a declarat Caragea, amintind și că în 2013, din calitatea de polițist, a condus o anchetă delicată chiar la UM Sadu.

Legătura cu vicepremierul Radu Miruță

Controversa gravitează în jurul relației dintre Salvador Caragea și Radu Miruță, actual vicepremier și fost ministru al Economie.

Deși recunoaște că îl cunoaște pe Miruță de când acesta era copil – familiile lor locuind în apropiere în Târgu Jiu –, fostul polițist neagă ferm orice intervenție politică în favoarea sa.

„Domnul Miruță este viceprim-ministru al țării. Îl cunosc de când era un tânăr. L-am cunoscut pe tatăl dumnealui mai mult. A fost președintele Tribunalului Gorj. Nu avem o relație de vizită acasă. O chestiune de mare respect pentru toată familia. Am fost și adjunct de municipiu, casa dumnealor este lângă poliție. Pe domnul Miruță l-am cunoscut de copil, era cu taică-su”, a declarat Salvador Caragea pentru G4Media.

„Nu avem o relație de vizită acasă. Este o chestiune de mare respect pentru toată familia. Ce treabă are domnul Miruță cu treaba asta?”, a argumentat Caragea, adăugând că a aplicat pentru acest post cu două luni înainte ca decizia să fie luată.

Supranumit „sprânceana lui Batman”

Supranumit „sprânceana lui Batman”, cât timp a fost şeful poliţiei din Gorj, Salvador Caragea a fost reclamat în mod repetat de subalterni pentru abuzuri.

Aceştia au făcut numeroase plângeri la Ministerul de Interne în care reclamau că sunt puşi să deschidă dosare penale fără şanse de câştig în instanţă doar pentru a intimida adversarii şefului lor, relatează Observatornews.ro.

Potrivit jurnalistei Ionela Gavriliu, pe când era șeful IPJ Gorj, Viorel Salvador Caragea, s-a încurcat în minciuni, în cazul unui băiețel 7 ani din Techirghiol, care a dispărut în stațiunea Rânca unde era în vacanță cu bunicii. 

Cazul băiețelului mort într-o râpă

Ulterior, după ce „Poliția Gorj a întârziat să cheme elicopterul cu termoviziune și a făcut scotociri în pădure complet haotic”, băiețelul a fost găsit de un cioban într-o râpă, mâncat de sălbăticiuni. Rezultatele autopsiei au arătat că băiatul ar fi murit de frig.

„Traumatizantă a fost, în tot acest timp, și atitudinea șefului de IPJ care le spunea jurnaliștilor că băiatul e autist și aia e, a plecat în munți: așa îi trebuie familiei că n-a avut grijă de el. Era o minciună. Apoi, a început să insinueze că părinții au divorțat și copilul avea grave probleme emoționale. De-aia a fugit când a ajuns cu bunicii la munte”, a notat Ionela Gavriliu pe Facebook .

„Apoi s-a încurcat în gogomănii și, când a aflat că băiatul făcea logopedie, a răspândit știrea că avea de fapt probleme cu mersul, că mergea la ortopedie. De parcă toate scornelile astea ar fi putut justifica faptul că nu a fost respectată nicio procedură a Poliției în cazul dispariției unui minor…”, a continuat Ionela Gavriliu.

În ultimă instanță, potrivit jurnalistei, comandantul a dat vina pe bunici că au certat copilul și din cauza lor a plecat în pădure.

Un trecut politic controversat

Pe lângă cariera din MAI, traseul politic al lui Viorel Caragea a fost marcat de schimbări radicale, care au atras criticile opoziției.

A fost membru USR pentru o singură zi. A părăsit partidul după ce Clotilde Armand a cerut excluderea sa, invocând presupuse implicări în hărțuire sexuală și trafic de influență.

Patru ani mai târziu, s-a apropiat de AUR, deși susține că a fost doar membru-simpatizant și a participat la doar două evenimente.

De asemenea, a ocupat funcția de președinte al filialei Gorj a Partidului Ecologist Român (PER).

Reacția PSD: „Uniunea Salvador România”

Partidul Social Democrat a lansat, joi, un atac frontal la adresa partenerilor politici, ironizând acronimul USR și cerând revocarea imediată a mandatului lui Caragea.

„PSD solicită Uniunii Salvador România să îl retragă urgent pe pensionarul special Salvador Caragea de la conducerea Uzinei Mecanice Sadu”, a transmis PSD într-un comunicat.

Social-democrații au subliniat ceea ce ei consideră a fi ipocrizia liderilor USR: „Este incalificabil ca un partid care și-a construit platforma politică pe condamnarea pensiilor speciale, a sinecuriștilor și a traseiștilor politici, să promoveze la conducerea unei companii strategice din domeniul Apărării un traseist pensionar special, a cărui singură „competență” pentru poziția respectivă este calitatea de prieten de familie al ministrului Apărării, Radu Miruță”.

Reacția vicepremierului Radu Miruță a venit imediat. „Atât eu cât și domnul ministru Darău, din toate verificările pe care le-am făcut, niciuna dintre acuzații nu s-a confirmat. Dar nu vom face asta (n.r. – revocarea lui Viorel Salvador Caragea) decât dacă aceste lucruri se vor confirma și nu pentru că acest om deranjează alți oameni, în special pe cei din zona PSD”, a transmis Radu Miruță la Antena 3.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ilie Bolojan l-a demis pe șeful Vămilor pentru incompetență în ianuarie și l-a numit în februarie vicepreședinte al instituției

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow! Cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow! Cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, îți dai seama cine e? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală. Ți-ai dat seama cine e în fotografie?
Unica.ro
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, îți dai seama cine e? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală. Ți-ai dat seama cine e în fotografie?
Oase și Maria Pitică, primele declarații după ce au câștigat marea finală Power Couple sezonul 3. Cei doi au plecat acasă cu marele trofeu și un cec foarte consistent: "Oricine poate face asta dacă își dorește cu adevărat"
Elle.ro
Oase și Maria Pitică, primele declarații după ce au câștigat marea finală Power Couple sezonul 3. Cei doi au plecat acasă cu marele trofeu și un cec foarte consistent: "Oricine poate face asta dacă își dorește cu adevărat"
gsp
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
GSP.RO
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
Încă un fost fotbalist de la FCSB, audiat în „dosarul Păulești” » S-a prezentat împreună cu soția: „Am spus tot adevărul”
GSP.RO
Încă un fost fotbalist de la FCSB, audiat în „dosarul Păulești” » S-a prezentat împreună cu soția: „Am spus tot adevărul”
Parteneri
VOROPCHIEVICI,veste rară: Până pe 28 februarie, GHINIONUL SE SPULBERĂ! Pentru 3 zodii se deschid porți largi de belșug, banii vin cu nemiluita, iar necazurile se topesc ca zăpada
Libertateapentrufemei.ro
VOROPCHIEVICI,veste rară: Până pe 28 februarie, GHINIONUL SE SPULBERĂ! Pentru 3 zodii se deschid porți largi de belșug, banii vin cu nemiluita, iar necazurile se topesc ca zăpada
HOROSCOP MARTIE: singura zodie careia ii merge TOTUL din plin! Ghinionul dispare, vin bani multi! Are luna perfecta, in sfarsit!
Avantaje.ro
HOROSCOP MARTIE: singura zodie careia ii merge TOTUL din plin! Ghinionul dispare, vin bani multi! Are luna perfecta, in sfarsit!
Ramona Olaru, de nerecunoscut! Imaginile șocante pe care vedeta de la Neatza le vrea uitate. Cum arăta la debut, cu ochelari și păr creț: „Ea e?!”
Tvmania.ro
Ramona Olaru, de nerecunoscut! Imaginile șocante pe care vedeta de la Neatza le vrea uitate. Cum arăta la debut, cu ochelari și păr creț: „Ea e?!”

Alte știri

Cutremure în România, azi, 26 februarie 2026, cu magnitudinea de 4,5 și 3,3
Știri România 22:28
Cutremure în România, azi, 26 februarie 2026, cu magnitudinea de 4,5 și 3,3
Ilie Bolojan a încercat să fie un premier responsabil: Sunt un conservator liberal şi asta voi rămâne întotdeauna
Știri România 21:33
Ilie Bolojan a încercat să fie un premier responsabil: Sunt un conservator liberal şi asta voi rămâne întotdeauna
Parteneri
Putin și-a vândut palatul de la Marea Neagră, la prețul unei mașini vechi. Oliharhul rus care a pus mâna pe proprietatea fabuloasă
Adevarul.ro
Putin și-a vândut palatul de la Marea Neagră, la prețul unei mașini vechi. Oliharhul rus care a pus mâna pe proprietatea fabuloasă
La 4 ani de când s-a despărțit de Pique, Shakira a luat o decizie surprinzătoare
Fanatik.ro
La 4 ani de când s-a despărțit de Pique, Shakira a luat o decizie surprinzătoare
Statul îți dă bani înapoi din impozit – dar numai dacă faci asta înainte de 15 aprilie
Financiarul.ro
Statul îți dă bani înapoi din impozit – dar numai dacă faci asta înainte de 15 aprilie
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Parteneri
Ce răspuns a oferit Corina Caragea când a fost întrebată dacă este căsătorită. Prezentatoarea de la PRO TV nu a ocolit deloc subiectul și a răspuns cât se poate de sincer: "Persoanele pe care le iubesc..."
Elle.ro
Ce răspuns a oferit Corina Caragea când a fost întrebată dacă este căsătorită. Prezentatoarea de la PRO TV nu a ocolit deloc subiectul și a răspuns cât se poate de sincer: "Persoanele pe care le iubesc..."
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției
Viva.ro
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției

Monden

Ce se întâmpla duminica, la masa din familie, când Natalia Mateuț se întâlnea cu tatăl ei, Dorin Mateuț: „N-a făcut pe detectivul”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:03
Ce se întâmpla duminica, la masa din familie, când Natalia Mateuț se întâlnea cu tatăl ei, Dorin Mateuț: „N-a făcut pe detectivul”
Cristina Spătar și soțul ei, Vicențiu Mocanu, locuiesc încă separat, la trei ani de la nuntă. Cum decurge mariajul lor: „E un lucru bun faptul că stăm așa”
Stiri Mondene 16:56
Cristina Spătar și soțul ei, Vicențiu Mocanu, locuiesc încă separat, la trei ani de la nuntă. Cum decurge mariajul lor: „E un lucru bun faptul că stăm așa”
Parteneri
50.000 € pentru o casă nouă! Vezi ce fac Oase și Maria cu premiul RECORD de la Power Couple: Planuri mari pentru proiectul „MATTELIER” și un cămin spectaculos!
TVMania.ro
50.000 € pentru o casă nouă! Vezi ce fac Oase și Maria cu premiul RECORD de la Power Couple: Planuri mari pentru proiectul „MATTELIER” și un cămin spectaculos!
Unele fete forțate să se prostitueze la The Buddhist, infectate cu HIV. Cum funcționa rețeaua de proxenetism
ObservatorNews.ro
Unele fete forțate să se prostitueze la The Buddhist, infectate cu HIV. Cum funcționa rețeaua de proxenetism
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Libertateapentrufemei.ro
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Parteneri
Prezentă la Sanremo, strănepoata lui Lamborghini se plânge de „petrecerile bilaterale”: „M-am culcat la 4:30!”
GSP.ro
Prezentă la Sanremo, strănepoata lui Lamborghini se plânge de „petrecerile bilaterale”: „M-am culcat la 4:30!”
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
GSP.ro
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
Parteneri
Racheta secretă rusă care a dinamitat acordul nuclear cu SUA
Mediafax.ro
Racheta secretă rusă care a dinamitat acordul nuclear cu SUA
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Redactia.ro
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Doi elevi din Vaslui, colegi de clasă, s-au stins din viață la câteva luni distanță, în urma unei boli incurabile. Cei doi erau prieteni încă din copilărie
KanalD.ro
Doi elevi din Vaslui, colegi de clasă, s-au stins din viață la câteva luni distanță, în urma unei boli incurabile. Cei doi erau prieteni încă din copilărie

Politic

Ilie Bolojan l-a demis pe șeful Vămilor pentru incompetență în ianuarie și l-a numit în februarie vicepreședinte al instituției
Politică 17:08
Ilie Bolojan l-a demis pe șeful Vămilor pentru incompetență în ianuarie și l-a numit în februarie vicepreședinte al instituției
UDMR e atacat ca un animal, spune ministrul de Externe al Ungariei. Péter Szijjártó vrea să-l ajute pe Kelemen Hunor
Politică 16:22
UDMR e atacat ca un animal, spune ministrul de Externe al Ungariei. Péter Szijjártó vrea să-l ajute pe Kelemen Hunor
Parteneri
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
Gigi Becali a folosit un singur cuvânt pentru a-l descrie pe Denis Alibec, după ce atacantul l-a „înțepat”. Update
Fanatik.ro
Gigi Becali a folosit un singur cuvânt pentru a-l descrie pe Denis Alibec, după ce atacantul l-a „înțepat”. Update
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului