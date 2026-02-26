500–700 lei de persoană, „cotizația” cerută la ziua șefului PNL Prahova, cu Ilie Bolojan invitat

„Taxă de participare” la ziua șefului

Potrivit unor surse din interiorul partidului, citate de publicația Observatorul Prahovean, mobilizarea s-a făcut inițial sub pretextul unei agende politice de la care nu trebuia să se lipsească.

Ulterior, secretarul general adjunct al filialei, Bogdan Chelan, a contactat o parte dintre invitați – primari, consilieri locali și județeni – solicitându-le sume de bani pentru eveniment, cu justificarea directă: „știți, este ziua lui șefu’”.

Practica a stârnit o revoltă tăcută printre participanți, care s-au plâns de un tratament discriminatoriu.

Nu toată lumea a plătit taxa

„Tarifele” solicitate au variat între 500 și 700 de lei, fără un criteriu clar. În timp ce membrii cu greutate din organizație ar fi fost scutiți de această cheltuială, taxa a fost cerută doar celor aflați mai jos în ierarhia de partid.

Participanții au subliniat că ar fi oferit „cu plăcere” un cadou din proprie inițiativă, dar constrângerea financiară i-a făcut să se simtă umiliți.

„Am fost pus în fața uneia dintre cele mai jenante situații. Discuțiile au apărut în momentul în care ne-am dat seama că Bogdan n-a cerut bani tuturor. Cum ar veni, greii din organizație nu au cotizat. Mie și mai multor colegi nu ni s-a părut deloc corect”, a declarat, sub protecția anonimatului, unul dintre politicienii prezenți.

Invitați de marcă de la Centru

La evenimentul de la Casa Timiș au participat nume importante de la vârful Guvernului și al PNL, oferind greutate evenimentului.

Printre invitații de onoare s-au numărat: Ilie Bolojan, prim-ministrul României și președintele PNL, Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne și Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Reacțiile oficialilor implicați

Contactat de jurnaliștii de la Observatorul Prahovean pentru a oferi un punct de vedere, secretarul general Bogdan Chelan nu a negat strângerea de fonduri, însă a refuzat să comenteze situația.

Sursele citate afirmă că o practică similară ar fi avut loc și anul trecut, la precedenta aniversare a liderului filialei.

Mircea Roșca a ales să marcheze momentul printr-o postare pe Facebook, în care a pus accent pe prezența liderilor de la București.

„Într-o zi cu adevărat specială pentru mine, am trăit o mare bucurie! Am reușit să aduc împreună familia liberală din Prahova, alături de oameni care dau direcția României de astăzi”, a transmis deputatul, mulțumindu-le public premierului și miniștrilor pentru participare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE