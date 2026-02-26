Care sunt cele mai frumoase trei flori ale lunii martie care apar în grădină

Iris reticulata – un spectacol al culorilor

Primul dintre iriși care înflorește, Iris reticulata, aduce un strop de culoare în grădinile gri de la sfârșitul iernii. Florile sale albăstrui sau vișinii închise sunt deosebit de frumoase atunci când sunt plantate în grupuri, fie într-o grădină de stâncă, fie în ghivece.

Foto: Shutterstock

„Bulbii plantei sunt rezistenți la iarnă și pot rămâne în pământ”, spun specialiștii. Pentru cele mai bune rezultate, bulbii se plantează toamna, la adâncimi de 7-8 cm, în sol bine drenat și însorit.

Anemone blanda – delicatețe în miniatură

Această plantă perenă, cunoscută și sub numele de „anemonă frumoasă”, atinge între 15 și 25 cm în înălțime. Înflorește la câteva săptămâni după Iris reticulata și este ideală pentru grădini de stâncă, margini de garduri vii sau ca subarbust pentru copaci și arbuști. Planta preferă solul fertil, afânat și bogat în humus.

Foto: Shutterstock

Bergenia cordifolia – frumusețe de-a lungul anului

Cunoscută și ca „frunza de piele”, această plantă perenă își păstrează frunzele verzi tot anul. Unele varietăți au o nuanță roșiatică-bronzie, aducând un plus de decor în grădină. Este robustă, adaptabilă la locuri însorite, semi-umbrite sau chiar umbroase și nu este pretențioasă la sol. „Arată cel mai bine în soluri bine drenate și bogate în nutrienți”, se menționează. În plus, poate fi folosită și ca floare tăiată pentru aranjamente.

Foto: Shutterstock

Indiferent de alegerile făcute, aceste trei plante adaugă un farmec aparte grădinilor, marcând începutul primăverii cu un spectacol de culori și vitalitate.

Cum îngrijim florile primăvara? În curând veți fi prinși într-o frenezie de semănat semințe, de cultivat și de îngrijit grădina, pe măsură ce aceasta revine la viață. Profitați de timpul rămas pentru a vă organiza plantele și pentru a le îngriji corespunzător.

Flori care înfloresc tot anul, pentru o grădină spectaculoasă.

