Într-un interviu pentru Cancan, cântăreața a explicat că distanța dintre ei nu este una mare și că își fac frecvent vizite, în funcție de programul fiecăruia. Astfel, relația lor funcționează pe baza flexibilității și a încrederii.

Cristina Spătar face naveta la Vâlcea

„E acasă, la Vâlcea, iar eu o să mă duc acolo peste două zile. Sunt două ore de mașină, îmi face plăcere, nu e o problemă.

Chiar cred că este un lucru bun faptul că stăm așa, ba vine el în weekend, ba plec eu câteva zile pe săptămână și tot așa. Suntem ok. Ne pregătim de lansarea vinului de care îți povesteam. Fac o linie de vinuri și atunci o să vă chem și el la lansarea vinului, o să facem o băutură de calitate.

Oscilam între Italia și România, dar până la urmă cred că îl luăm din România. Tu știi că eu sunt naționalistă, fac muzică populară, și am găsit un vin foarte bun în zona Drăgășani, Vâlcea. Vicky l-a găsit și sper să batem palma cu cei de acolo că vinul este de cinci stele”, a declarat artista.

Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu au proiecte împreună

Se pare că proiectele profesionale sunt, de asemenea, un liant important în relația lor. Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu pregătesc lansarea unei linii de vinuri, proiect la care lucrează împreună și care îi entuziasmează pe amândoi.

Artista a dezvăluit că ideea a venit după ce a analizat mai multe direcții de business și a ales, în final, varianta propusă de soțul ei. „Numele sub care va fi vândut va fi «Regina», dar brandul de unde îl achiziționăm se păstrează confidențial. Tu știi că am avut un brand de haine, am vrut să revin pe piață cu haine de lux, dar soțul meu a spus: Nu, este mult mai bine să faci un vin pentru că este mai ok.”

Chiar dacă nu locuiesc permanent sub același acoperiș, cei doi soți par să fi găsit formula care li se potrivește. Drumurile dese între București și Vâlcea, dar și planurile comune de viitor le consolidează relația și le oferă ocazia de a îmbina viața personală cu proiectele profesionale.

