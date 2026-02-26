Beneficii pentru inimă

Fisticul este recunoscut pentru efectele sale pozitive asupra sistemului circulator. Acesta este o sursă importantă de potasiu, care ajută la menținerea unei tensiuni arteriale sănătoase prin contrabalansarea efectelor sodiului. În plus, fisticul conține grăsimi mono și polinesaturate, precum și fitonutrienți, elemente care contribuie la îmbunătățirea profilului lipidic și la reducerea tensiunii arteriale sistolice.

Un studiu publicat în „The Journal of Nutrition” a arătat că persoanele care au consumat zilnic fistic timp de 3-4 săptămâni au înregistrat un nivel mai mic al colesterolului LDL, cunoscut ca „rău”, și o îmbunătățire generală a parametrilor lipidici din sânge.

Controlul zahărului din sânge

Fiind o nucă cu un indice glicemic scăzut, fisticul reduce riscul creșterilor bruște ale nivelului de zahăr din sânge după mese. „Combinația de fibre, proteine și grăsimi sănătoase din fistic încetinește absorbția zaharurilor, promovând un răspuns metabolic mai stabil”, explică specialiștii. Acesta poate fi o alternativă nutritivă pentru gustările bogate în zahăr.

Ajutor pentru siluetă

Deși nucile sunt bogate caloric, fisticul este una dintre cele mai sărace în calorii, fiind în același timp bogat în fibre și proteine. Acești nutrienți ajută la menținerea senzației de sațietate pentru o perioadă mai lungă. În plus, fisticul decojit necesită mai mult timp pentru a fi consumat. Un studiu publicat în revista „Appetite” a arătat că persoanele care au mâncat fistic nedecojit au consumat cu 41% mai puține calorii decât cele care au ales varianta decojită.

Beneficii pentru sistemul digestiv

Bogăția de fibre din fistic are un efect benefic asupra sănătății intestinale. Fibra acționează ca un prebiotic, hrănind bacteriile benefice din intestin. Acestea, la rândul lor, produc acizi grași cu lanț scurt, precum butiratul, care contribuie la sănătatea colonului și previn constipația.

Sănătatea ochilor

Fisticul conține antioxidanți precum luteina și zeaxantina, care protejează retina de efectele nocive ale luminii albastre și contribuie la prevenirea afecțiunilor oculare, cum ar fi cataracta sau degenerescența maculară legată de vârstă. Asociația Americană de Optometrie sugerează că acești compuși pot reduce riscul apariției bolilor cronice ale ochilor.

O sursă valoroasă de proteine

În plus, fisticul este considerat o sursă completă de proteine. „Fisticul este o sursă completă de proteine, conținând toți cei nouă aminoacizi esențiali, are grăsimi mono- și polinesaturate sănătoase, este bogat în fibre și conține antioxidanți”, afirmă dieteticianul Taylor Berggren pentru EatingWell.

Cine ar trebui să evite fisticul și ce riscuri pot apărea

Cu toate acestea, fisticul nu este potrivit pentru toată lumea. Variantele prăjite și sărate pot fi bogate în sodiu, ceea ce poate afecta tensiunea arterială. De asemenea, persoanele care urmează diete sărace în FODMAP ar trebui să evite consumul de fistic, deoarece acesta poate agrava simptomele digestive la cei cu stomac sensibil.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE