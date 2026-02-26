Femeia spune că a fost amenințată și că este urmărită tot timpul

După ce s-a despărțit de preot, femeia a început să fie urmărită peste tot de acesta, potrivit publicației Clujenii.ro. Ea acuză că a fost amenințată cu moartea, urmărită și agresată de preot

„Anul acesta am hotărât să pun capăt relației și pârâtul nu vrea să înțeleagă acest lucru. Am solicitat acest ordin de protecție pentru că mă urmărește peste tot pe stradă. Acum trei zile mi s-a arătat că mi se ia gâtul, că îmi sunt numărate zilele, că sunt pomenită la morți. În permanență este în fața și în spatele blocului unde locuiesc. Tot timpul sunt urmărită: și când ies în oraș și când merg la coafor”, a spus femeia pentru publicația citată.

De asemenea, aceasta susține că a fost pălmuită în fața facultății pentru că nu și-a șters contul de Facebook. Victima l-a reclamat pe preot la superiorii săi din biserică, însă amenințările au continuat.

„Ultima dată (când a fost lovită n.r.) a fost atunci când am plecat la școală în Cluj-Napoca. A venit și m-a lovit în fața facultății din motiv că nu am vrut să-mi șterg contul de Facebook, cont pe care urmăresc două persoane.”, a relatat tânăra.

Femeia a mai susținut că preotul i-a montat dispozitive de urmărire în mașina ei, unele legate chiar de bateria vehiculului, și că i-a urmărit toate deplasările.

„Am avut (dispozitiv de urmărire n.r.) și legat la bateria mașinii de care nu am știut niciodată. Ultima dată am găsit sub mașină un dispozitiv cu cartelă.”, a spus aceasta.

Preotul a fost obligat să poarte o brățară electronică de supraveghere

Tânăra a declarat că în ultimele zile a fost amenințată constant de preot cu expresii precum: „Îți iau zilele”, „O să-ți distrug toată viața”, „Nu meriți să trăiești”, „O să plătească toți de pe lângă tine”, „Îți sunt numărate zilele”, atât verbal, cât și prin mesaje.

Femeia a susținut că a apelat la un avocat în acest caz pentru că nu a mai știut ce să facă.

„În cazul de față există o violență psihologică dusă la extrem începută de mai mult timp și finalizată cu această săptămână când viața reclamantei a fost atât de jos încât a simțit nevoia că trebuie să intervină cineva din exterior care să o înțeleagă. (…) În cauză este prezentă o violență psihologică, verbală și socială, toate acestea încadrându-se la actele de violență prevăzute în art. 1 din Legea 26/2024. Reclamanta are nevoie de ajutor pentru că aceste acțiuni ale pârâtului trebuie să înceteze urgent”, a declarat avocata victimei.

Ca urmare a acestor fapte, Judecătoria Dej a emis, pe 13 februarie, un ordin de protecție împotriva preotului pentru o perioadă de 6 luni, prin care acesta este obligat să păstreze distanța față de victimă și domiciliul acesteia, să nu mai ia legătura cu ea prin niciun mijloc și să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere pentru a se asigura că respectă restricțiile.

Decizia instanței a fost contestată de către preot, iar Tribunalul Cluj i-a respins, pe 25 februarie, apelul, păstrând în totalitate hotărârea primei instanțe.

Reacția Mitropoliei Clujului

De asemenea, și reprezentanții Mitropoliei Clujului au luat primele măsuri împotriva preotului acuzat de femeie. Purtătorul de cuvânt al Mitropoliei, Cornel Coprean, a declarat că acesta nu va mai sluji în parohie până la finalizarea anchetei.

„Pentru acest moment al anchetei, s-a hotărât ca părintele să nu slujească în parohie și a fost canonisit la mănăstire”, a declarat Cornel Coprean, potrivit publicației citate.

