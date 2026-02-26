„Practic toți suntem datori cu o colonoscopie, începând cu vârsta de 45 de ani”, explică medicul. În cazul în care există antecedente în familie – părinți sau frați cu boli ale colonului – investigația trebuie făcută mai devreme.

Dacă prima colonoscopie este normală, următoarea este recomandată „undeva în intervalul 3-5 ani”.

Ce presupune colonoscopia și cât durează

Cea mai neplăcută parte a procedurii este pregătirea, recunoaște medicul. „Se folosește o cantitate undeva de 3 și 4 litri băuți în câteva ore. Efectul este cel laxativ, cel de curățare a colonului”, spune dr. Vlad Simion. Scopul este ca medicul să poată inspecta corect mucoasa colonului.

Procedura în sine durează câteva zeci de minute, iar examinarea atentă se face la retragerea aparatului. „Ghidurile europene de astăzi ne spun și ne recomandă ca retragerea să fie de minimum 7 minute.”

Colonoscopia se face în prezent sub sedare. „Nu mai doare, nu mai este deloc neplăcut, iar partea neplăcută se desfășoară acasă.” După procedură, pacientul își revine rapid: „10-15 minute ești din nou pe picioare.” Singura restricție importantă este să nu conducă timp de cel puțin 12 ore.

Polipii, veriga dintre normal și cancer

Cele mai frecvente descoperiri sunt polipii și diverticulii. Polipii sunt „niște excrescențe” care pot evolua în timp. „Plecam de la polipi nevinovați și ajungând până la nefericitul diagnostic de cancer.”

Vestea bună este că, dacă sunt depistați la timp, pot fi îndepărtați pe loc. „Este scenariul ideal pentru pacient în cazul în care el este găsit în timpul acestei colonoscopii și este îndepărtat în timpul acestei colonoscopii, fapt care duce la eliminarea riscului de cancer pentru acel om.”

Medicul subliniază că un polip mic, lăsat nesupravegheat, poate evolua în timp. De aceea, amânarea investigației poate face diferența dintre o procedură simplă și un diagnostic sever.

Cancerul de colon poate fi prevenit

Comparativ cu alte tipuri de cancer digestiv, cel de colon are un avantaj major: poate fi prevenit prin screening. „Printr-o colonoscopie făcută nu prea târziu, putem preveni ajungerea la operație”, spune dr. Vlad Simion.

În plus față de colonoscopie, medicul recomandă o ecografie abdominală anuală și analize de rutină.

Stilul de viață joacă și el un rol important. Sedentarismul, consumul frecvent de carne roșie, constipația și dezordinea meselor pot contribui la apariția problemelor. „Și colonul, și pancreasul, și ficatul doresc ordine”, afirmă medicul.

În privința alcoolului, avertismentul este clar: „Consumul zilnic de alcool, indiferent ce cantitate, nu este recomandat.”

