Experiența de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” nu va putea fi uitată niciodată de Răzvan Botezatu. Fostul concurent este mulțumit de banii pe care i-a primit în urma participării sale în show-ul de la PRO TV. Cu suma primită, el a reușit să plătească rata la un teren de la Eforie.

„Din punct de vedere financiar pentru mine a meritat. Eu deja mi-am folosit banii. Mi-am plătit rata la terenul de la casă de la Eforie. Casa moștenită de la tata. Pentru că nu avea terenul cumpărat și m-am gândit să fac ceva util cu ei. Nu pot să zic. O sumă ok!”, a spus Răzvan Botezatu pentru Fanatik.

Întrebat dacă au fost peste 20.000 de euro, fostul prezentator de la Antena Stars a răspuns: „O rată, nu te gândi că am plătit tot. Doar o rată mică. Nu e foarte mare. Mai am câțiva ani de plătit”. Concurentul de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” a fost întrebat apoi dacă suma era între 10.000 și 13.000 de euro. „Eee… am fost acolo, am lipsit aproape o lună jumătate și s-au strâns niște cheltuieli acasă și trebuia să le acopăr. Să le compensez”, a spus Răzvan Botezatu.

Răzvan Botezatu s-a simțit discriminat din cauza orientării sexuale

Fostul concurent de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici” mărturisește că s-a simțit discriminat din cauza orientării sexuale. Răzvan Botezatu a spus că a aflat că Mara Bănică l-a făcut „domnișoară” după ce a fost eliminat.

„Da, ei, de la început, de când m-au văzut așa mai gay-ist și muierică… așa mai zic eu. Chiar și Mara a zis de câteva ori, dar nu am auzit în junglă, că mă luam de ea acolo. Am auzit abia când am ajuns acasă, la televizor, că m-a făcut ”domnișoară”. Ceea ce mi s-a părut foarte urât din partea ei, care este și jurnalist și… am fost colegi la un moment dat… dar ea a zis că nu am fost invitat la ea în casă. Ba da, am fost invitat și la ea în casă, și de cele mai multe ori ea mă suna, nu o sunam eu. Dar dacă spune că nu am fost prieteni, este problema ei”, a povestit Răzvan pentru sursa mai sus menționată.

Răzvan Botezatu nu poate uita prin ce a trecut în jungla din Republica Dominicană și recunoaște că a fost afectat de vorbele nepotrivite ale colegilor.

„Da! Și bullying-ul din camp legat de orientarea mea. Mă imitau prin spate, dar eu sunt un om asumat, familia mea mă acceptă așa cum sunt. Restul nu mă mai interesează. Am o relație de doi ani cu un tip cu care sunt. Mă înțeleg foarte bine, mă iubește și îmi este alături în orice moment. Mă afecta ce spuneau într-o oarecare măsură, pentru că îi credeam niște oameni inteligenți, oameni de la care ai ce învăța, că erau mult mai în vârstă de cât mine, dar apoi mi-am dat seama că dacă atâta te duce capul, atâta faci. Acest show nu a avut o miză materială la sfârșit, nu a fost un premiu la final în bani, ca să zici că au reacționat așa pentru 100.000 de euro. Doar să fii Regele Junglei și în spate să te urască toată lumea. Pentru ce?! De aia nu am mai rezistat și am ridicat mâna pentru că nu mă mai regăseam. În viața de zi cu zi îi ignori, dar acolo eram obligat să stau cu ei conform emisiei și…”, a spus fostul prezentator.

