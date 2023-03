Pe Instagram, Delia a avut un moment în care a răbufnit. Vedeta, care este jurat la „iUmor”, nu mai este de acord cu momentele în care se fac glume nepotrivite. Artista nu mai vrea să participe atunci când pe scena show-ului de la Antena 1 au loc roast-uri. Delia Matache este deranjată de glumele sexuale care sunt făcute în emisiune și nu dorește să mai ia parte la astfel de momente.

„Dacă nu spun în noaptea asta, posibil să dau uitării. Nu vreau să uit și ce am simțit și ce simt în momentul ăsta și mâine să am o altă părere și să am în minte că nu îmi place senzația pe care o am în corpul meu când cineva face glume sexuale despre mine sau despre alte persoane, de față sau nu, despre traumele pe care le-au avut persoanele respective, de față sau nu, nu mai vreau să simt asta, nimeni nu ar trebui să simtă asta fără acord, iar eu nu mai vreau să-mi dau acordul față de așa ceva”.

„Nivelul meu de toleranță a ajuns la niște praguri”

După ce s-a întors de la filmările pentru „iUmor”, cântăreața a explicat prin ce experiență neplăcută a trecut. Delia nu mai are de gând să tolereze glumele proaste legate de diferite persoane.

„Moment de sinceritate la 3 și un sfert dimineața, proaspăt venită de la «iUmor», ajunsă acasă… cred că a venit ziua în care pot să spun că nu cred că mai rezist la un alt roast. Cred că nivelul meu de toleranță a ajuns la niște praguri, cred că sunt firești, cred că fac parte dintr-un soi de maturizare, e un soi de saturație pe care îl simt, disconfortul pe care îl simt fizic, efectiv în stomac, felul în care simt că mi se strânge pielea pe mine și că mă simt vulnerabilă, descoperită în fața unor lucruri pe care nu le pot controla și nu mai vreau să trăiesc asta și să experimentez lucruri de genul”.

Și a continuat: „Nu vreau să dramatizez, nu este vorba de o dramă, e vorba de o stare pe care o simt și de o explicație pe care o dau despre toată treaba asta cu roasturile pe care nu o mai vreau. Mi se pare că lucrurile sunt mult prea toxice pentru ce-mi doresc eu, genul meu de viața, pentru echilibrul pe care mi-l doresc, pentru armonia în care vreau să stau. Sunt lucruri destul de agresive, pe care eu le percep așa, dar e ceea ce simt eu îmi asum și doar vreau să spun că nu mai vrea să particip la roasturi”.

Delia Matache și-a exprimat clar dorința de a nu mai participa la roast-urile de la „iUmor”. După declarațiile făcute de artistă, mulți au înțeles că ea își dorește să plece de la Antena 1.

„Dacă nu-i va plăcea ceva, va pleca și se va întoarce”

Soțul cântăreței, Răzvan Munteanu, a spus că nu se pune problema ca Delia să plece de la „iUmor”, însă nu vrea să mai ia parte la momentele de acel gen. Mai mult, el susține că soția sa este o persoană asumată și când va dori să pună stop acestei colaborări ea va spune public.

„Nu-i plac roast-urile. Și cred că nu numai ei, ci majorității. Și cei care fac stand-up au declarat asta. Asta nu înseamnă că pleacă. Ci se poate traduce prin «Faceți roast-uri fără mine». Există soluții de genul ăsta, cum și Cheloo pleacă atunci când nu-i place ceva. Bănuiesc că dacă nu-i va plăcea ceva, va pleca și se va întoarce. Dacă voia să nu mai continue, spunea direct, «Nu mai vreau iUmor». Își asuma. Dar ea e deja de zece ani acolo. Referirea e doar la roast. Eu am mai discutat cu ea, nouă nu ne plac.

La roast-uri se înjură, iar dacă nu-s făcute cum trebuie, sunt mai mult jigniri decât glume. Și atunci nu participi. Cum și Cheloo a zis, dacă se cântă manele, eu nu particip. Și cred că a ieșit de vreo 20 de ori până acum”, a spus acesta pentru CANCAN.

