Prezentatorul de la Radio ZU a povestit despre intervențiile pe care le-a suferit. Pe lângă operația de micșorare a stomacului, Răzvan Popescu a mai suferit o intervenție. Medicii au descoperit la momentul respectiv că avea hernie hiatală.

„În cazul meu, înainte de operație, am făcut investigații și un set de analize extrem de serioase. Un lucru pentru mine e clar, în viața mea nu am fost la atâția medici.

Totul s-a întâmplat într-o zi și la finalul zilei s-au stabilit pașii următori. La mine a fost nevoie de ceva pastile pentru tensiunea arterială, iar medicul chirurg Ionuț Hutopila a găsit la investigații și o hernie hiatală pentru care a fost nevoie de o intervenție suplimentară. Micșorarea stomacului a fost făcută în același timp cu hernia hiatală.

Durerile au fost suportabile, similare cu o febră musculară mai puternică. De a doua zi am putut să mă plimb, mișcarea fiind chiar recomandată. Evaluările post-operatorii sunt făcute la o lună, trei luni, șase luni, nouă luni și un an. Am slăbit 31 de kg până acum, plecând de la 127 de kg”, a dezvăluit Răzvan Popescu, în exclusivitate pentru Fanatik.

De când a făcut intervenția, el a reușit să slăbească 31 de kilograme. Înainte de operație, Răzvan a avut 127 de kilograme. Prezentatorul de la Radio ZU face sport pentru a se menține și participă la un maraton în București.

„Ca să nu se ajungă în situații limită, sportul și mâncarea sănătoasă sunt esențiale, în orice situație, pentru a menține kg și a fi sănătos. Anul acesta, sunt alături de Bucharest Marathon și susțin acest eveniment sportiv, deși sunt încă în recuperare și mai am puțin până să fiu în formă, însă nu am renunțat deloc la sport.

Fac atât cât pot, însă este o constantă în viața mea. Consider că sportul trebuie făcut din timp, pentru prevenție, pentru un corp și o minte sănătoasă. Mai ales alergarea, care are foarte multe efecte benefice asupra organismului, inclusiv eliminarea stresului acumulat”, a completat Popescu.

