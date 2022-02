În una dintre edițiile de la „Neatza cu Răzvan și Dani”, fostul iubit al Lidiei Buble a vorbit despre întâmplările pe care le are cu banca. Recent, Răzvan Simion a scăpat de toate creditele pe care le avea, iar acum banca îi trimite mesaje în care îl anunță că trebuie să își actualizeze datele personale.

„Banca unde am toate conturile, pe care o să o schimb, îmi tot trimite mesaje că trebuie să mă actualizez, cu alte cuvinte, mă tot amenință pe banii mei. Acum mi-a trimis mesaj ca îmi expiră polița RCA și că o să schimbe ei”, a dezvăluit Răzvan Simion, relatează playtech.ro.

În această dimineață, în emisiune, matinalul a povestit că a fost sunat recent de o recuperatoare de credite bancare, însă surpriza a fost alta. Răzvan Simion a dezvăluit că femeia care îl contactase avea exact același nume ca al fostei sale soții, Diana.

„Vă dați seama că una dintre recuperatoarele de credite bancare care mă sunau avea exact numele fostei mele soții!”, a spus prezentatorul. Replica lui Dani Oțil nu a întârziat să apară și i-a răspuns imediat colegului său: „Karma chiar lucrează!”.

Răzvan Simion nu mai are rate la bancă

Răzvan Simion a anunțat că nu mai are rate la bancă, însă crede că va mai face un împrumut. Prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a făcut primul credit la bancă în anul 1998. „Nu mai am rate, mă! Am închis în 2021. Nu mai am nicio rată. Acum vreau să fac alta. Din 1998 când am luat primul credit nu mai am nicio rată”, a spus Răzvan Simion.

Răzvan Simion și Diana au divorțat în anul 2015, iar împreună au doi copii. După despărțirea de mama copiilor lui, prezentatorul de la Antena 1 a avut o relație de 5 ani cu Lidia Buble. Ei s-au despărțit în vara anului 2020, iar în prezent acesta se iubește cu Daliana Răducan. Diana Simion, fosta soție a lui Răzvan, s-a căsătorit recent cu noul partener.

