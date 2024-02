Reacția Alinei Pușcaș după ce s-a spus că este însărcinată pentru a patra oară. „Mihai nu a văzut informația. Nu există o problemă medicală”

„Am râs cu lacrimi în primă fază, nu se poate! De la o fotografie în care eram într-un sacou, de care mă țineam de fapt ca să nu se vadă bustiera și țineam mâna sub sâni, nu o țineam pe burtă. Era un îndemn la a zâmbi toată ziua, pentru că eram cu zâmbetul larg. A apărut că sunt însărcinată a patra oară! Ferească Dumnezeu! Dar de unde știu? Că eu nu știu!”, a declarat Alina Pușcaș, pentru Playtech.ro. Alina este căsătorită cu Mihai Stoenescu și au împreună trei copii.

„Mihai nu a văzut informația, dar probabil că i-au trimis după aceea colegii să facă mișto de el. El e superrelaxat, pentru că știe că nu mai aveam cum să rămân însărcinată.(…)

Nu există o problemă medicală, ci pur și simplu mi-am clipsat, sunt prinse cum ar veni, nu se mai poate. Singura variantă prin care pot să mai fac un copil ar fi o fertilizare în vitro, ceea ce nu o să se întâmple.

Am recurs la asta pentru că mi-am dorit să nu mai folosesc anticoncepționale. În principiu, oricum aveam de gând să mă opresc. Nu mai suntem la 20 de ani, nici la 30 de ani și cumva am zis că cifra 3 este un triunghi perfect. Mai bine așa, să încercăm să acordăm cât de mult timp putem celor 3 copii și e suficient”, a mai spus Alina Pușcaș, pentru aceeași sursă.

Dieta Alinei Pușcaș

Alina Pușcaș și-a dorit să facă o schimbare, așa că, a decis să urmeze „dieta 333”, pe care vedeta o mai încercase și în 2020 și care a dat rezultate la momentul respectiv. Alina Pușcaș a povestit că prima dată a slăbit șase kilograme fără să facă sport regulat, în timp ce de data aceasta a reușit să scape de patru kilograme în nouă zile.

„Prima dată, în 2020, am slăbit în nouă zile aproape șase kilograme. Eu atunci nu făceam sport, în perioada respectivă nu, din contră. Am lucrat masă musculară și eram ceva de genul „Stai puțin, de ce atunci am slăbit mai repede?”

Avea legătură cu faptul că eu cât am ținut dieta asta am făcut și sport și atunci musculatura o simțeam că era mai grea și atunci pe cântar am slăbit patru kilograme în această nouă zile”, a declarat Alina Pușcaș, la Star Matinal, potrivit Spynews.

