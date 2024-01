Anamaria Prodan a postat prima imagine cu noul ei iubit, confirmând astfel că formează un cuplu cu Ronald Gavril.

Cei doi au fost surprinși în ipostaze tandre, postare la care impresara a adăugat și un scurt mesaj, dând de înțeles că și-a găsit liniștea alături de actualul partener. Anamaria Prodan și Ronald Gavril au petrecut Revelionul împreună, potrivit Spynews.

„Cu ochii doar spre viitor așteptăm anul nou! Vă doresc un an plin de lumină, sănătate și împliniri. Eu sunt Anamaria Prodan, iar el este unicul Ronald Gavril”, este mesajul postat de impresară, pe Instagram.

Anamaria Prodan muncește zilnic de la 6 dimineața până la 1 noaptea

Anamaria Prodan susține că muncește multe ore pe zi pentru cariera ei, pentru copii și pentru averea sa. „Dacă dorm 2-3 ore pe noapte, e minune, de mulți ani”, a declarat impresara, care e de părere că oamenii înstăriți, cum e și ea, fac multe sacrificii.

Pe 17 decembrie, Anamaria Prodan a împlinit 51 de ani și a făcut o petrecere într-un club din București, acolo unde și-a invitat toți prietenii apropiați. A făcut furori cu ținuta aleasă, cu corsetul din plastic pe care l-a îmbrăcat, dar și cu tortul înalt cât ea.

Alături, ea a avut și copiii, pe Laurențiu jr Reghecampf, pe Sarah Dumitrescu, fiica ei cea mică. Marea absentă a fost Rebecca, fata ei cea mare, care e stabilită în America, acolo unde muncește. Deși i-a simțit lipsa, Anamaria Prodan știe că o va revedea curând.

Într-un interviu pentru emisiunea „Xtra Night Show” de la Antena Stars, Anamaria Prodan a spus că se reunește cu toți copiii de Crăciun, în America. Totodată, ea a ținut să precizeze că toată averea ei le-o lasă copiilor.

„Mergem în America (n.r. – de sărbători), toți, acasă, cu familia, cu sora mea pe care nu am văzut-o de multă vreme. Abia aștept. La casa mea, în Vegas. Nu o s-o vând, este a copiilor mei. Muncesc, dar nu vând nimic din ce este al copiilor. Nici mama mea nu a vândut niciodată nimic, ne-a lăsat nouă. Pot, am două mâini, două picioare, pot munci și ce am făcut trebuie să las copiilor mei”, a spus Anamaria Prodan la „Xtra Night Show”, conform antenastars.ro.

