În urmă cu două zile, George Burcea postat pe rețelele de socializare imagini greu de privit cu câinele pe care îl creștea împreună cu Andreea Bălan. Actorul a transmis și un mesaj alarmant privind modul în care este îngrijit animalul și a decis să o reclame pe fosta soție la Protecția Animalelor.

„Salutare. Probabil unii dintre voi știu că am avut un Labrador pe nume Jack. L-am cumpărat în 2015, pentru că stând la curte și fiind iubitor de animale, era momentul perfect pentru el. L-am îngrijit până în anul 2020, când m-am mutat. Deși stăteam într-un apartament cu 3 camere, iar catelul avea 35 kg, am dorit în nenumarate rânduri să-l iau, dar nu mi s-a permis de ătre proprietara și mama acesteia. Până acum două luni am tot insistat să-l iau și am și vorbit cu 20 de persoane să-l țină la curte, tocmai pentru a avea mai mult spațiu. Un prieten bun a fost de acord, dar iarăși m-am lovit de refuz. Asta până într-o zi când i-am făcut o filmare și am transmis casei/stăpânei, că voi da acest filmuleț la protecția animalelor. Inițial a spus NU, dar după 3 săptămâni a cedat. Așa arată un Labrador de persoană publică. Așa arăta un Labrador de 7 ani (e ziua lui pe 10.05), în momentul în care l-am luat de acasă. Spuneți-mi, vă rog, cum vi se par vouă aceste poze și cum credeți că a fost tratat. El este așa de peste 1 an – cu reveniri scurte în ceea ce privește sănătatea lui. Acum e bine. E la doctor de o săptămână, iar mai apoi va merge la o curte mare și plină de copii. Mulțumesc prietenilor mei, Silviu si Dan ca m-ați ajutat să-l salvăm ”, a scris George Burcea pe rețelele de socializare.

Reacția Andreei Bălan

În urma mesajului și fotografiilor postate de actor, Andreea Bălan a vrut să facă mai multe precizări. Artista susține că nu este nicio secundă vorba despre faptul că nu a avut grijă de câine.

„Haideți să lamurim niște inepții: Jack este cățelul familiei, cumpărat de mine acum aproape 7 ani și crescut în curtea casei mele. De 6 luni are o dermatită care necesită tratament riguros. El trebuie uns, zilnic, cu diferite unguente, lucru pe care eu, mama mea și soferul nostru I-am făcut de la aflarea diagnosticului. Totodată când e sub tratament, nu trebuie să fie în preajma copiilor. Nu s-a pus problema în ultimii 2 ani să fie „dislocat” deoarece Ella și Clara îl iubesc foarte mult. Acum, find implicată în mai multe proiecte tv, I-am rugat pe tatăl fetelor mele să se ocupe de el și i l-am oferit fără reținere… neștiind că-I va folosi pe săracul animal bolnav în postări și că va face insinuări legate de starea de sănătate a cățelului. Noi îl iubim foarte mult pe Jack, iar eu mi-am asumat toate tratamentele și vizitele la veterinar încă din prima zi a lui în casa noastră, indiferent de costuri și a fost îngrijit ca orice alt membru al familiei, așa cum avem grijă și de: pisică, broscuțe și papagalul familiei”, a explicat artista.

„Nu mai avem nimic de împărțit și custodia copiilor este deja stabilită”

Jurata de la „Te cunosc de undeva” este foarte deranjată de modul în care fostul ei soț a pus problema. Andreea Bălan nu înțelege de ce George Burcea continuă să o atace în mod public.

„Aș vrea să adaug că nu există lună în ultimii 2 ani în care să nu apară despre mine minciuni fie prin declarații directe, fie prin insinuări, iar eu în tot acest timp am tăcut și mi-am văzut de creșterea fetițelor și totodată de proiectele mele muzicale și tv. La fiecare situație de acest gen am reacționat numai în privat cu avocații mei prin notificari și demersuri legale. În privat au existat nenumărate mesaje jignitoare și de hărțuire, atât la adresa mea cât și la adresa mamei mele. Sunt forte multe aspecte pe care eu nu le-am făcut publice deoarece este tatăl copiilor mei și din acest motiv prefer să existe discreție. Mi-aș dori să se liniștească cu toate insinuările, postările și jignirile publice cât și în privat, mai ales că nu mai avem nimic de împărțit și custodia copiilor este deja stabilită ca find comună. Consider că doi oameni maturi, inteligenți și dornici să păstreze liniștea copiilor lor, nu au de ce să ajungă la astfel de discuții, acuzații și preocupări”

