„Am o problemă gravă. Pentru cei care tot vă stresați că sunt foarte slabă, să știți că m-am îngrășat patru kilograme, oficial am 47 de kilograme, aveam 43. Și acum sunt foarte nervoasă din cauza asta, și vreau să slăbesc din nou. Doar că nu pot să țin cură, pentru că nu are niciun sens.

Dar totuși îmi trebuie 43 de kilograme. Voi nu înțelegeți că eu provin dintr-o familie în care toată lumea e slabă.

Când am venit la București eram mai grasă, dar în rest, eu toată viața am avut 43 de kilograme. Nu înțeleg de ce s-ar schimba acum ceva”, a spus Ana Morodan pe Instagram.

„Când aveam kilograme în plus, eu nu-mi dădeam seama. Cred că am găsit niște oameni, care mi-au explicat că îmbătrânirea înseamnă experiența de viață. Am înțeles niște principii simple.

Îmi fac intervenții. Nu mi-am modificat nasul și nici gușa încă. Slăbind mult, probabil o să-mi fac și o modificare la sâni”, a spus Ana Morodan într-un interviu pentru „Star Matinal”, de la Antena Stars.

