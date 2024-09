Din anul 2013 până în 2018, Brigitte Pastramă, care e stabilită acum în Dubai, a fost căsătorită cu Ilie Năstase. Deși ea și-a dorit mult să aibă un copil cu fostul număr 1 mondial în tenis, dorința nu i s-a îndeplinit.

Acum, Ilie Năstase e căsătorit cu Ioana, cu care a avut recent un scandal la Mamaia. Acesta i-ar fi reproșat partenerei sale că ar avea un amant, lucru pe care apoi l-a regretat amarnic. Publicația Cancan scrie acum că Ioana Năstase a fost foarte deranjată de acuzele soțului, pe care nu îl mai poate ierta așa ușor, dar și geloasă pe darurile pe care el i le făcea fostei soții.

Sursa citată scrie că Ioana Năstase și-ar dori un inel prețios de la Ilie Năstase, mai ceva decât cel pe care el i l-a oferit lui Brigitte Pastramă în 2011. Presa scria la acea vreme că bijuteria ar valora 22.000 de euro, fiind vorba mai exact despre un inel din aur galben încrustat cu 18 diamante.

Speculațiile au ajuns la urechile Brigittei Pastramă, care a reacționat pe Facebook. Ea a arătat că inelul Cartier de la Ilie Năstase valora puțin peste 8.000 de lire sterline. „Nu am primit bijuterii de 22.000 de euro de la nimeni, nu că nu mi-aș fi dorit. P.S. asta a fost singura bijuterie primită de la fostul”, a scris eaîn mediul online.

Brigitte Pastramă, declarații despre actuala soție a lui Ilie Năstase

Brigitte Pastramă a vorbit despre fosta sa căsnicie și anume cea cu Ilie Năstase. Aceasta susține că a dus lupte grele cu mama copiilor lui, fiind unul dintre motivele pentru care cei doi au divorțat.

„Relația mea cu Ilie s-a terminat datorită faptului că întotdeauna el m-a pus pe locul trei și că tot timpul am fost călcată în picioare de fosta lui soție. Mai mult nu am îndurat. Ea l-a controlat și mă bucur că astăzi Ilie este astăzi cu o femeie care a știut să pună punct relației cu fosta soție.

Eu am trăit un coșmar cu fosta soție, dar pentru că Dumnezeu m-a învățat să fiu smerită, am acceptat. Până la urmă nebunul se încrede în om și înțeleptul în Dumnezeu. De câte ori eram în contradicție cu ea, eu mergeam la biserică și mă rugam și Dumnezeu era de partea mea. Până la urmă, dacă s-a întâmplat un lucru bun în viața lui este faptul că femeia actuală a știut ce era cel mai nociv pentru ei și a știut să schimbe situația pe care nu am putut eu să o schimb.

Până la urmă, omul ăsta merită să fie fericit, a știut întotdeauna să își protejeze copiii, și-a susținut copiii foarte mult. Eu în momentul în care m-am despărțit de Ilie, am stat departe de Ilie, ca să nu pățească și actuala lui ce am pățit eu cu fosta.”, a declarat Brigitte Pastramă potrivit Wowbiz.

