În noiembrie 2022, Cristina Cioran și Alex Dobrescu s-au despărțit, deși au un copil împreună. „Am avut niște diferențe de opinie, nu ne mai înțelegem, suntem cumva în alte sfere, și ne-am despărțit. Asta este, cam atât, nu e nimic spectaculos”, a spus Cristina Cioran despre despărțirea de Alex Dobrescu, la Antena Stars.

Chiar dacă anunțau o despărțire amiabilă, între cei doi au apărut unele neînțelegeri, vreme de câteva luni au fost în scandal. Ulterior, de dragul fetiței lor, au revenit la sentimente mai bune și împreună au grijă de micuța Ema.

Alex Dobrescu: „Fac orice, o iubesc atât de mult. Și o voi iubi toată viața”

Acum, Alex Dobrescu insistă să se împace cu Cristina Cioran, ba chiar își dorește să se căsătorească cu ea. „Fac orice, o iubesc atât de mult. Și o voi iubi toată viața. Vreau să ne propovăduim iubirea prin căsătorie. Îmi pare rău că ne-am răcit în perioada aceea și ne-am despărțit. Nu trebuia să se întâmple asta, dar se vor remedia lucrurile. Copilul trebuie să crească cu ambii părinți”, a spus el.

Alex Dobrescu mai adaugă că a cerut-o de mai multe ori pe vedetă în căsătorie și speră ca aceasta să accepte. „Eu am tot cerut-o de-a lungul anilor, dar ea nu pune preț pe asta. Eu mă port frumos și cu ea, și cu fata. Nu mai fac nimic din ce am făcut în trecut. Nu am o altă relație. Iar dat fiind comportamentul meu, lucrurile ar trebui să se întâmple așa cum îmi doresc”, a mai declarat acesta pentru Cancan.

Auzind declarațiile lui, Cristina Cioran a reacționat. „Dacă m-ar fi iubit atât de mult, ar fi făcut ceva, un gest frumos, să se simtă, să se vadă. Mi-a adus flori? Mi-a făcut vreo surpriză? A făcut ceva? Nimic… E simplu și convenabil doar să spună”.

Vedeta nu are de gând să se împace cu Alex Dobrescu, ea crede că cel mai bine e ca fiecare să își vadă de viața lui. „Asta e, nu mai contează, să ne vedem în continuare de viață. Trecem peste și ne revenim!”, a dezvăluit ea pentru sursa precizată mai sus.

Povestea de iubire dintre Cristina Cioran și Alex Dobrescu

Cristina Cioran și Alex Dobrescu s-au cunoscut în 2020, la o petrecere. În dimineața de 20 octombrie 2022, Cristina Cioran a avut parte de o surpriză impresionantă din partea tatălui fetiței sale. Alex Dobrescu a cerut-o în căsătorie pe fosta prezentatoare TV, însă nu i-a oferit și inelul de logodnă.

„Da, m-a cerut de soție! Acum de dimineață s-a întâmplat, la prima oră, ca să nu cumva să mă gândesc prea mult (râde). De dimineață a venit și a improvizat ceva, a venit la pat, mi-a adus niște flori. Nu mi-a oferit încă inelul, e comandat, mi-a dat doar florile”, a declarat Cristina Cioran pentru Spynews.ro.

Vedeta a mărturisit atunci că iubitul ei a mai cerut-o în căsătorie de mai multe ori. „S-a mai întâmplat de multe ori să mă ceară, dar am decis împreună că nu are sens, că nu ne grăbim, că nu ne interesează asta acum, dar el își dorește foarte tare oficializare și de aceea”, a mai zis ea.

Cristina Cioran și Alex Dobrescu au o fetiță, pe Ema, care a venit pe lume în primăvara anului 2021. S-a născut prematur, la 29 de săptămâni.