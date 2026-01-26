Momentul Paulei Seling a stârnit numeroase critici

În finala naţională Eurovision Moldova 2026, artista Paula Seling, membră a juriului internaţional, a felicitat publicul cu formula „Molodeț, Moldova!”, echivalentul rusesc al expresiei „Bravo, Moldova”. Momentul a stârnit numeroase critici pe rețelele de socializare.

„Mică analiză a unui dezastru

Observ că, la mai bine de o săptămână de la acel moment, continui să primesc injurii, cuvinte grele și comentarii jignitoare — inclusiv la postări care nu au nicio legătură cu subiectul în sine, ci promovează exclusiv activitatea mea artistică. Toate fac trimitere la un singur cuvânt, poate cel mai greu rostit de mine până acum, transformat într-o etichetă.

De ce simt oamenii nevoia să înjure și să mâzgălească imaginea unui om care nu le-a făcut nimic rău, personal? Un om care nu le-a atacat identitatea, nu le-a jignit valorile și nu a atentat la nicio conștiință națională? Întâmplarea cu acel termen buclucaș a devenit, fără voia nimănui, un adevărat experiment social.

Un amestec de psihologie colectivă, anatomie socială, nivel de empatie și „coloristică” intelectuală s-a revelat ca o paletă de culori despre care nici nu știam că există — sau, poate, pe care am preferat să nu o vedem.

A fost o radiografie a societății: cu lipsa ei de empatie, cu superficialitatea cunoașterii, cu nevoia de linșaj, dar și cu disponibilitatea de a folosi un eveniment nefericit din viața unei personalități care, o viață întreagă, a încercat să fie verticală, să urmeze reguli corecte de conștiință și conduită, să promoveze binele și calitatea oriunde a mers.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Tocmai de aceea, o greșeală — una singulară — capătă, pentru o astfel de persoană, conotații greu de dus. Oameni care nu văd pânza întreagă iau un episod izolat, interpretabil, și îl transformă în definiție de caracter și ideologie. Ca și cum o apariție punctuală, într-un context nefericit sau într-o asociere nedorită, ar deveni brusc esența unui om.

Repet clar și fără echivoc: nu am avut niciodată o opinie politică exprimată public, pentru că am considerat că nu aceasta este menirea mea”, a scris Paula Seling în mediul virtual.

Paula Seling crede că a fost prea dur criticată pentru gestul ei

„Binele meu l-am făcut în neutralitate, încercând să transmit iubire, lumină și construcție, nu separare. Și totuși, oameni — inclusiv un fost coleg de facultate, jurnalist — au uitat regula de bază a profesiei: verificarea informației din minimum trei surse. A ales să scrie un eseu care mă picta exact așa cum NU sunt. Și știa că nu sunt așa, pentru că mă cunoaște. Știu că mă cunoaște, și el știe, dar alege să nu știe. L-a șters, ulterior. Măcar atat…

Problema nu este atacul asupra mea, ca persoană. Dacă mergem spre esență, ajungem la întrebarea adevărată: care este nevoia și scopul acestei manipulări a publicului? De ce ai încerca să inflamezi oameni, când miza nu este, de fapt, discreditarea unei artiste interprete?

Niciun discurs nu este expus fără un mobil.

Întrebarea este: care este acela?

De aceea, într-o lume a dezinformării, vă rog — aproape vă implor — nu credeți tot ce vi se spune sau vi se arată.

Verificați. Aveți acces la informație. Puneți mâna pe telefon. Căutați. Întrebați.

Nu credeți vânătorii de clickbait. Priviți linia definitorie a unui om: ce a făcut o viață întreagă, de ce a făcut, și încotro și-a întins mereu brațele — spre îmbrățișare, nu spre excludere.

Nu credeți un titlu scandalos al unei publicații online, scris pentru a vă determina să dați click. Aveți posibilitatea să studiați, să analizați, să vedeți cu ce se ocupă un om înainte de a-l arde pe rug pentru ceva ce nu a intenționat.

Iar dacă cineva spune că „a fost intenționat”, întrebați-vă onest: De ce nu a mai făcut asta până acum? De ce nu există un șir de evenimente în același sens?

De ce este un caz singular? De ce se dezice clar de orice astfel de interpretare? Dacă ești un susținător ardent al unei ideologii, te manifești constant: mergi la întâlniri, susții, lupți, te expui.

De ce această femeie nu a făcut niciodată asta? Nu te întrebi? Sunt tristă.

Tristă pentru că lumina răzbate tot mai greu printre nori. Nori grei. Nori de răutate. Nori de lipsă de eleganță. Dacă aceasta este lumea azi, cu particularitățile ei, atunci aleg să fiu de modă veche. Aleg să îmbrățișez acolo unde cineva dorește să arunce cu piatra.

Mulțumesc”, a încheiat Paula Seling.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE