„Molodeț, Moldova!”

Republica Moldova și-a desemnat sâmbătă, 17 ianuarie, reprezentantul la concursul Eurovision Song Contest, în cadrul finalei naționale organizate, în premieră, la Arena Chișinău. Un element-cheie al ediției din acest an a fost modificarea regulamentului de vot, pentru a asigura transparență procesului de selecție.

Astfel, în 2026, votul pentru desemnarea reprezentantului Moldovei la Eurovision a fost împărțit în proporții egale între: votul publicului, votul juriului național (format din 15 membri) și votul juriului internațional, alcătuit din cinci artiști consacrați, foști participanți și câștigători ai Eurovisionului.

Iar în juriul internațional s-a aflat și Paula Seling, care a reprezentat România de două ori la acest concurs muzical împreună cu Ovidiu Cernăuțeanu (Ovi), în 2010, când au interpretat piesa „Playing with Fire” și au obținut locul 3, dar și în 2014 când au obținut locul 12 cu piesa „Miracle”.

În momentul în care trebuia să acorde punctajul său maxim, interpreta română Paula Seling a felicitat publicul cu expresia în limba rusă „Molodeț (Молодец), Moldova!”, fapt ce a stârnit indignare pe internet.

„Am auzit un «Молодец» ieşit pe gura dumneavoastră în direct la televiziunea publică. Unii oameni din Moldova au înţeles mesajul. Doar că ne-aţi luat prin surprindere cu limba folosită. Moldova nu are nevoie de traducere ca să fie felicitată. Pentru claritate: limba oficială a Republicii Moldova este româna”, a spus Daniel Vodă, fost purtător de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova.

Au fost și alte reacții negative. „A venit românca să ne învețe să vorbim limba rusă. Ce se întâmplă cu lumea, o ia razna cu totul?”, a întrebat o moldoveancă, pe Facebook, în timp ce altcineva spune: „«Molodeț» nu e relevant nici pentru Moldova, nici pentru lumea civilizată!”.

Reacția Paulei Seling

Ulterior, în urma reacțiilor, Paula Seling a cerut scuze, explicând că nu știa că adresarea era în rusă. Ea a recunoscut că a făcut o greșeală.

„Am reușit să aduc un moment total neintenționat în fața fraților mei din Republica Moldova. Încercând să fiu drăguță și simpatică, am folosit un cuvânt care habar nu aveam că este în limba rusă fără să știu că va crea supărare. Aflând că e în rusă, am înțeles de ce”, a explicat artista, într-un clip video, pe pagina sa de socializare.

Paula Seling a precizat ulterior, pe Facebook, că nu a avut o intenție politică și că nu a dorit să ofenseze pe nimeni: „Pur și simplu a fost o situație de om care nu cunoaște foarte bine cuvintele folosite în jargonul stradal. Petrecând mult timp în diferite cercuri din Republica Moldova și lucrând cu mulți muzicieni, am auzit acest cuvânt folosit ca semn de apreciere și l-am preluat, crezând că este ceva drăguț. Da, am greșit și nu m-am gândit nicio secundă la conotațiile pe care le poate avea această expresie”.

În cele din urmă, artista și-a cerut scuze de la public, concurenți și organizatori: „Nimeni nu e perfect. Unde dai și unde crapă, se mai întâmplă. Îmi cer scuze celor pe care i-am afectat foarte tare cu încercarea mea de a mulțumi publicului din Republica Moldova și organizatorilor acestui show extraordinar. Felicit din toată inima întreaga echipă, publicul și concurenții. Am fost onorată să fac parte din acest eveniment grandios”.

Satoshi – reprezentantul Moldovei la Eurovision

Satoshi, pe numele său real Vlad Sabajuc (27 de ani), va reprezenta Republica Moldova la Eurovision, care se va desfășura în luna mai la Viena, cu piesa „Viva, Moldova!”. Este vorba despre o piesă în mai multe limbi, printre care și limba română.

Interpretul a obținut punctajul maxim din partea juriului și a publicului în finala Eurovision Moldova 2026, organizată de compania „Teleradio-Moldova”.

„Este pentru prima dată când particip într-un concurs muzical. Sunt un autodidact, dar iubesc la nebunie muzica și, mai mult decât atât, îmi iubesc locul de unde provin, cultura, oamenii și chiar consider că noi avem ce oferi lumii, Europei. Consider că avem niște oameni superbi, plini de inimă, de talent, de o bogăție interioară inimaginabilă. Vreau să vă mulțumesc pentru suport și pentru încredere tuturor”, a declarat Satoshi, la finalul concursului.

„Viva, Moldova!” este un imn al mândriei naționale și al aspirațiilor europene. Versurile și mesajul piesei susțin ferm drumul european al Moldovei.

