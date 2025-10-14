Tot mai vizibil în spațiul online și la TV, Ioana Ginghină este adesea criticată pentru faptul că, în continuare, face referiri la Alexandru Papadopol în interviuri. Actrița a ținut însă să explice că are toate motivele să vorbească despre el, având în vedere că împart responsabilitatea creșterii fiicei lor, Ruxandra.

Ioana Ginghină „trăiește în casă cu fiica lui Papadopol”

Ea consideră că actorul ar fi putut să fie un tată mai prezent după separare. „Vă răspund celor care vă tot întrebați prin comentarii: «Ginghină asta nu poate să treacă peste Papadopol? Ce tot vorbește atâta de Papadopol?».

Ei bine, Ginghină trăiește în casă cu fiica lui Papadopol, care întreabă destul de des, să știți, «De ce mama tu și tata nu? De ce Cristi, care este un străin, și tata nu?». De-asta nu poate Ioana Ginghină să treacă peste Papadopol”, a spus Ioana Ginghină în mediul online.

Comparația cu fostul cuplu CRBL – Elena

Înainte de aceste declarații, actrița a publicat pe rețelele sociale două fragmente din podcasturi diferite, unul cu CRBL și celălalt cu Elena Vîșcu, în care cei doi vorbesc despre despărțirea lor. În înregistrarea cu CRBL, artistul povestea cum l-a impresionat actuala sa iubită, o tânără cu 23 de ani mai mică, printr-un gest de grijă aparent banal.

„Nu mă mai simțeam iubit, apreciat. Mie nu mi-a mai zis nimeni de foarte mulți ani de zile, «ai grijă cum conduci că ești obosit». Știi ce înseamnă când îți spune o fetiță de 23 de ani asta? Un lucru simplu, sau când te mângâie?”, a spus CRBL, în podcastul „Acasă la Măruță”.

În timp ce asculta aceste cuvinte, Ioana Ginghină și-a dat ochii peste cap, reacționând vizibil la afirmațiile artistului, scrie Unica. Spre deosebire de fostul ei soț, Elena Vîșcu a ales să vorbească în podcastul „Vorba lu Jorge” nu despre o nouă relație, ci despre fiica lor, Alessia, și modul în care a încercat să o protejeze emoțional în timpul divorțului.

„Ne gândim în primul rând că responsabilitatea noastră sunt copiii noștri. Eu orice fac mă gândesc la Alessia și după acționez. Perioada e foarte dificilă pentru ea“, a spus Elena Vîșcu. Elena a menționat că fiica ei a aflat din presă despre faptul că tatăl și-a refăcut viața, nu direct de la el, lucru care a afectat-o. În schimb, fiica Ioanei Ginghină, Ruxandra, a aflat tot din presă că tatălui ei, Alexandru Papadopol, se căsătorește cu actrița Cristiana Luca.

