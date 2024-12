Recent, în spațiul public s-a speculat că ar exista anumite probleme de cuplu între Lavinia Pârva și Ștefan Bănică jr.

În cadrul unui interviu oferit publicației Ciao, Lavinia Pârva a pus capăt tuturor speculațiilor, după ce zvonurile au apărut în urma lansării piesei „Nu e perfectă viața mea”. Ea a povestit și cum va petrece Crăciunul anul acesta, dar și Anul Nou.

„Sunt în familie, așa am făcut de fiecare dată, niciodată de Crăciun nu am lipsit de acasă. Am fost alături de familia mea, de părinții mei, iar mai târziu, odată cu trecerea anilor, de soțul meu, acum și de băiețelul meu. Sărbătorile de Crăciun, în cazul nostru, întotdeauna le facem în familie.

Astfel, noi anul acesta am fost în Laponia, special ca el să-l vadă pe Moș Crăciun. Și cumva începem treaba asta devreme, încă din noiembrie, noi începem să povestim și să ne pregătim pentru această minunată sărbătoare”, a declarat Lavinia Pârva pentru Ciao.ro.

Lavinia Pârva va cânta de Revelion, așa cum a făcut în fiecare an. Întrebată dacă are superstiții pe care le respectă de Revelion, artista a recunoscut că are, însă nu întotdeauna ține cont de ele.

„Aveam. Mai spuneau oamenii de lângă mine, din echipă, că trebuie să punem lenjerie roșie, bani, dar de fiecare dată uitam. Vreau să-mi propun să fac asta, dar uit mereu. Voi cânta în seara de Revelion piesa mesa cea nouă, piesă care s-a bucurat de un real succes foarte, foarte repede, a devenit virală încă din prima zi.

Piesa se numește Nu e perfectă viața mea. Viața mea, cel puțin, nu e perfectă și nici nu-mi doresc să fie, pentru că doar așa reușim să evoluăm și doar în felul acesta sunt ceea ce sunt astăzi”, a spus Lavinia Pârva.

