Recent, Radu Ștefan Bănică a lansat o nouă melodie însoțită de videoclip, alături de Misha Miller, „Cele două cuvinte”, care a adunat în două săptămâni aproximativ 350.000 de vizualizări pe YouTube.

Într-un interviu pentru Ciao, artistul a fost întrebat dacă piesa a fost inspirată de iubita lui, Ioana, însă acesta nu a oferit un răspuns exact.

Cum scrie piesele

„Este o piesă pe care am scris-o în februarie 2024 și este o piesă de dragoste, o baladă. Piesele mele sunt și cu dedicație directă. Adică cu inspirație directă, dar când scriu, de obicei sunt niște gânduri universale, pentru că vreau să scriu pentru oamenii care mă ascultă, cât să se regăsească și ei. Scriu și multe piese subiective, dar și multe obiective”, a spus fiul lui Ștefan Bănică pentru sursa citată.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

Pe lângă afirmațiile despre noua lui melodie însoțită de videoclip, Radu Bănică a vorbit și despre o afacere pe care o pusese pe picioare în urmă cu mai mult timp, dar la care a renunțat până la urmă.

Recomandări Horea Vușcan, unul dintre primii milionari români din afaceri cu criptomonede, acuzat că „a fentat” bugetul statului cu peste 5,3 milioane de lei

„S-au întâmplat toate, dar anul trecut, în ianuarie, am vândut tot ce aparținea de mine, pentru că nu mai puteam și actorie, și muzică. Pentru mine, focusul principal este în aceste două direcții. Nu mai puteam să mă ocup și acum se ocupă cineva care are tot timpul din lume s-o facă și se dedică și e ce trebuie. Asta nu înseamnă că nu putem pe viitor să deschidem altceva. Nu este ceva ce ne ținea legați acolo și până la urmă tot răul spre bine”, a dezvăluit fiul lui Ștefan Bănică despre cafeneaua pe care o avea în București.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News