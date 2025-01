„X Factor”, talent show-ul fenomen care a lansat cei mai mulţi artişti pe piaţa muzicală din România, revine cu un nou sezon şi le aduce telespectatorilor magie, surprize şi emoţii mari de tot. Au simţit-o pe pielea lor şi juraţii Delia, Puya, Marius Moga şi Ştefan Bănică jr, dar şi prezentatorii Adelina Chivu şi Mihai Morar, încă din primul episod al noului „X Factor”, difuzat duminică, de la 20.00, la Antena 1.

Noul „X Factor – Trăiește-ți muzica!”, show-ul fenomen care schimbă vieţi, revine cu un nou sezon plin de surprize. Concurenţi spectaculoşi s-au prezentat în faţa juraţilor încă din primul episod al emisiunii, deopotrivă emoţionaţi și dornici să convingă că au toate ingredientele unui superstar și pot face show la puterea X. Vârsta sau stilul muzical nu au fost un impediment, ci dimpotrivă.

„E cea mai mare păcăleală pe care mi-am luat-o vreodată la X Factor! Knock out! Ai fost acest Leonard Doroftei la X Factor!”, a exclamat Ştefan Bănică jr, după prestaţia primului concurent al noului „X Factor”. Ce l-a determinat pe juratul „X Factor” să facă o astfel de declaraţie şi cine este concurentul care a reuşit să îi „păcălească” pe juraţii, telespectatorii vor putea afla urmărind premiera noului X Factor, duminica aceasta, de la 20.00, la Antena 1.

Ce se întâmplă în culisele emisiunii

Înainte de marea premieră de la începutul noului an, Delia, juratul cu cele mai multe sezoane X Factor la activ, dezvăluie: „Mi se pare unul dintre cele mai bune sezoane de până acum. Mai mult ca oricând, sezonul ăsta am asistat la un spectacol. Ne-am jucat un pic şi cu emoţiile, şi noi, şi ei, concurenţii, pentru că şi-au dat seama ce să facă încât să ne intre pe sub piele.

Ca artist, n-ai cum să nu te foloseşti de emoţie, e o artă asta. Pot să vă spun şi ce nu avem. Nu avem deloc rutină. Iar eu de asta am nevoie ca să funcţionez, ca jurat. Am nevoie de doza mea de entertainment, iar X Factor mi-a oferit asta, aşa că sunt profund recunoscătoare. Am nişte colegi adorabili, deşi încă nu mi-e clar cine e final boss la această masă, poate sunt chiar eu (râde)”.

Ștefan Bănică jr: „Pe mine, ca jurat, mă interesează în primul rând cel care cântă”

La rândul lui, Ştefan Bănică jr mărturiseşte: „Oamenii sunt impresionați de povești. Sunt impresionați de modul în care un concurent vorbește, cât e de sincer, cât e de disponibil să se joace, să se adapteze, să se pună sub lupă. Sigur că, pe mine, ca jurat, mă interesează în primul rând cel care cântă, cel care se poate adapta, cel care are puterea să-și stăpânească emoțiile, ca să mergi cu el în semifinale și mai apoi în finale. Asta cred că e frumusețea concursului, asta mi-a plăcut întotdeauna la X Factor.

Și faptul că devine un exemplu pentru cei care n-au avut curaj până acum, care s-au îndoit de vârsta lor, de felul cum arată, de ce o să zică familia, sau vecinii. Dar când pasiunea e mare și când îți place ceea ce faci, se pot întâmpla minuni. Care nu sunt întâmplătoare. Pentru că eu nu mai cred de mult în întâmplare”.

