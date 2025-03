Augustin Viziru, în vârstă de 44 de ani, cel care a interpretat unul dintre cele mai iubite personaje din serial, Armando, își amintește cu plăcere de acea perioadă și recunoaște că serialul a fost cel mai bun proiect al său.

„Cariera mea a fost influențată de felul meu de a fi. Personajul l-am creat așa cum am considerat eu și regizorii. Cea mai frumoasă perioadă din viața mea a fost când am lucrat la „Regina”, pentru că am lucrat cu Lucian.

Pentru mine a fost cel mai bun proiect al meu și cel mai bun an în care m-am înțeles cel mai bine cu fratele meu, că am lucrat împreună”, mărturisește actorul, pentru Click.

Augustin Viziru spune cum era perceput de public și recunoaște că Armando a fost un personaj complex, greu de digerat, dar iubit tocmai pentru contradicțiile sale.

„De ură nu prea a avut parte, în urma relelor pe care le făcea. Chiar dacă mai făcea tâmpenii, lumea tot îl aprecia. Când mă gândesc la Armando, mă gândesc la bătaie, crimă și, în top, prostia”, spune fratele lui Lucian Viziru. În timp ce Augustin a rămas în lumea filmului, apărând de-a lungul anilor în mai multe producții, fratele lui, Lucian, s-a retras din lumina reflectoarelor.

