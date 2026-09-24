Carmen Negoiță a mers 400 de kilometri pe Camino Portughez: „Am fost emoționată, am plâns”

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Carmen Negoiță a încheiat cu succes traseul Camino Portughez, parcurgând aproximativ 400 de kilometri în 15 zile. Vedeta a făcut mărturisiri emoționante.
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Carmen Negoiță a trăit o experiență memorabilă după ce a reușit să finalizeze celebrul traseu de pelerinaj Camino Portughez. Vedeta a mers pe jos aproximativ 400 de kilometri timp de 15 zile, fără să sufere accidentări, dar înfruntând durerile fizice specifice unui astfel de efort susținut.
Mândră de reușita sa, Carmen Negoiță a împărtășit bucuria cu urmăritorii de pe rețelele de socializare, imediat ce a ajuns la destinația finală, din fața Catedralei din Santiago de Compostela. Vedeta a povestit că a avut zile cu distanțe mai scurte, dar și perioade extrem de solicitante, însă entuziasmul de a descoperi ce îi rezervă fiecare etapă a făcut-o să se trezească în fiecare dimineață pregătită de drum.
„Am reușit! Sunt mega fericită pentru că am reușit să termin tot Camino Portughez, fără accidentări. Am dureri, dar asta nu m-a oprit nici măcar o zi. Am avut zile cu kilometri mai puțini, altele în care am zis că îmi dau duhul, dar surprinzător, în fiecare zi m-am trezit cu același entuziasm. Abia așteptam să plec și să vad ce îmi rezervă ziua. Sincer, îmi este puțin teamă că o să mă simt fără rost de mâine. Mă duc din nou la Catedrală, ca să le fac primirea peregrinilor”, a transmis Carmen Negoiță.
Pelerinajul s-a încheiat într-un cadru plin de încărcătură emoțională. Pentru ultima zi a călătoriei, vedeta și-a păstrat intenționat o distanță mai scurtă pentru a ajunge devreme în piață și pentru a urmări sosirea celorlalți oameni, moment în care nu și-a putut stăpâni lacrimile.
„Am făcut aproximativ 400 de kilometri, conform ceasului meu. Azi a fost a 15-a zi, dar o zi foarte scurtă, pentru că mi-am lăsat puțini kilometri în ultima zi. Am vrut să ajung devreme în fața Catedralei și să văd peregrinii cum vin. Am fost emoționată, am plâns, iar acum aștept să se așeze experiența. Chiar cred că este diferit să faci asta de unul singur. În gașcă este mai distractiv, dar mi-au plăcut mult perioadele în care eram singură cu gândurile mele. Am făcut multe voice notes cu ce îmi trecea prin minte și poate o să am timp să le scriu”, a adăugat creatoarea de conținut.