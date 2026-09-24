Carmen Negoiță a mers 400 de kilometri pe Camino Portughez: „Am fost emoționată, am plâns”

Carmen Negoiță a încheiat cu succes traseul Camino Portughez, parcurgând aproximativ 400 de kilometri în 15 zile. Vedeta a făcut mărturisiri emoționante.

Carmen Negoiță a trăit o experiență memorabilă după ce a reușit să finalizeze celebrul traseu de pelerinaj Camino Portughez. Vedeta a mers pe jos aproximativ 400 de kilometri timp de 15 zile, fără să sufere accidentări, dar înfruntând durerile fizice specifice unui astfel de efort susținut.

Carmen Negoiță: "Am reușit să termin tot Camino Portughez"

Mândră de reușita sa, Carmen Negoiță a împărtășit bucuria cu urmăritorii de pe rețelele de socializare, imediat ce a ajuns la destinația finală, din fața Catedralei din Santiago de Compostela. Vedeta a povestit că a avut zile cu distanțe mai scurte, dar și perioade extrem de solicitante, însă entuziasmul de a descoperi ce îi rezervă fiecare etapă a făcut-o să se trezească în fiecare dimineață pregătită de drum.

„Am reușit! Sunt mega fericită pentru că am reușit să termin tot Camino Portughez, fără accidentări. Am dureri, dar asta nu m-a oprit nici măcar o zi. Am avut zile cu kilometri mai puțini, altele în care am zis că îmi dau duhul, dar surprinzător, în fiecare zi m-am trezit cu același entuziasm. Abia așteptam să plec și să vad ce îmi rezervă ziua. Sincer, îmi este puțin teamă că o să mă simt fără rost de mâine. Mă duc din nou la Catedrală, ca să le fac primirea peregrinilor”, a transmis Carmen Negoiță.

Carmen Negoiță a parcurs 400 de km în 15 zile

Pelerinajul s-a încheiat într-un cadru plin de încărcătură emoțională. Pentru ultima zi a călătoriei, vedeta și-a păstrat intenționat o distanță mai scurtă pentru a ajunge devreme în piață și pentru a urmări sosirea celorlalți oameni, moment în care nu și-a putut stăpâni lacrimile.