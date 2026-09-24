2027 se apropie cu pași repezi, iar tot mai mulți români se gândesc unde să plece în vacanță în următoarele luni, fie ele din 2026 sau de la începutul anului viitor.

Libertatea a stat de vorbă cu un expert în turism despre cum s-a schimbat comportamentul de booking în ultimii ani, ținând cont că s-a dezvoltat foarte mult zona de online.

„Online-ul a devenit foarte important în etapa de inspirație și explorare. Clientul caută, compară, își face o idee despre destinație, buget și perioadă. Pe Circuiterra, de exemplu, vedem un volum mare de configurări și cotații generate de utilizatori care vor să înțeleagă ce variante au și cât ar costa o vacanță.

În același timp, când vacanța devine complexă, mulți clienți aleg să vorbească direct cu un consultant. Acolo apare nevoia de expertiză: cum legi zborurile, care este ordinea optimă a destinațiilor, ce hoteluri sunt potrivite, ce perioadă este recomandată, ce riscuri există, ce alternative ai.

Pentru noi, viitorul nu este exclusiv online sau exclusiv offline. Este un model hibrid. Online-ul oferă autonomie și rapiditate, iar consultantul adaugă experiență, siguranță și personalizare”, a spus Sorin Stoica, CEO Fondator Eturia, în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebat care sunt cele mai frecvente întrebări sau temeri pe care românii le au înainte de a face o rezervare, acesta a afirmat că atenția este îndreptată în primul rând spre rutele de zbor.

„Cele mai frecvente întrebări sunt legate de siguranță, flexibilitate și predictibilitate. Clienții întreabă ce se întâmplă dacă apar modificări de zbor, dacă pot schimba perioada, care sunt condițiile de anulare, ce asigurări sunt recomandate și ce suport primesc în destinație. În contextul actual există și o atenție mai mare la rutele aeriene și la escale. Nu este vorba doar despre destinația finală, ci despre întregul traseu. Oamenii vor să știe că vacanța este bine gândită și că există alternative dacă apar schimbări”, a adăugat expertul.

Sorin Stoica a vorbit și despre principalele destinații de vacanță pentru români, de la finalul lui 2026 și începutul lui 2027.

„Pentru restul anului 2026, cred că vom vedea în continuare o cerere mare pentru vacanțe complexe, dar cu o atenție mai mare la siguranță, flexibilitate și buget. Românii vor continua să călătorească, însă vor alege mai atent destinația, perioada, ruta și nivelul de servicii. Asia rămâne una dintre principalele regiuni de interes. Oceanul Indian va continua să atragă clienți interesați de vacanțe exotice de relaxare, iar Africa rămâne relevantă pentru safari și experiențe de natură. Circuitele de grup cu însoțitor vor continua să crească în relevanță, pentru că răspund foarte bine nevoii de siguranță, structură și comunitate.