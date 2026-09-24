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Procurorii DIICOT au instituit sechestru pe vila lui Călin Georgescu din Mogoșoaia. Măsura face parte dintr-un dosar în care Georgescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena sunt acuzați că ar fi înșelat un om de afaceri cu 1,1 milioane de euro.
„La data de 24 septembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unui imobil situat în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, ce aparține inculpatului în vârstă de 64 de ani, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată”, este anunțul DIICOT.
Tribunalul București a decis marți, 22 septembrie, ca fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, să fie plasat sub control judiciar în dosarul de înşelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro, potrivit informațiilor Libertatea. Decizia instanței nu este definitivă. Procurorii DIICOT ceruseră arest preventiv 30 de zile.