Destinațiile preferate de români pentru vacanțe last-minute, după încheierea sezonului de plajă. Un bilet de avion începe de la 106 euro

Odată cu încheierea sezonului estival, preferințele de călătorie ale românilor suferă o transformare radicală. După vacanțele lungi de vară petrecute pe litoral sau în stațiuni de coastă, românii își reorientează atenția către escapade urbane mai scurte, concentrate în jurul marilor capitale și metropole europene.

Datele furnizate de platforma de rezervări Kiwi.com arată o creștere substanțială a apetitului pentru călătorii în intervalul septembrie - octombrie, numărul pasagerilor fiind mai mare cu 36,4% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Schimbarea se reflectă nu doar în destinațiile alese, ci și în durata și bugetul alocat acestor ieșiri.

Toamna aduce o reducere vizibilă a duratei vacanțelor. Dacă în timpul verii durata mediană a unei călătorii era de șase zile, toamna aceasta scade la doar patru zile. Peste 38% dintre sejururile tur-retur din această perioadă sunt scurte, de cel mult trei zile, fiind ideale pentru a fi integrate în programul de lucru sau de weekend.

În ceea ce privește preferințele de navigare ale turiștilor, căutările pentru marile capitale europene au explodat la trecerea dintre anotimpuri. Interesul pentru Praga a înregistrat cea mai mare creștere în opțiunile de căutare, urmată de Viena, Londra, Amsterdam, Paris și Roma. În schimb, căutările pentru destinații predominant estivale, cum este Grecia, au scăzut cu aproape 58%, semnalând închiderea sezonului de plajă.

Clasamentul celor mai populare destinații internaționale rezervate de români pentru această toamnă este condus de Londra, Milano și Roma, urmate de Chișinău, Paris, Barcelona și Madrid. În ceea ce privește ritmul de creștere al numărului de pasageri, Praga a marcat cea mai spectaculoasă evoluție, înregistrând o creștere de peste 200% față de anul trecut, urmată de Amsterdam și Barcelona. Londra, Paris și Roma își mențin, de asemenea, un avans constant de două cifre.

Deși orașele europene câștigă teren masiv, vacanțele la mare nu dispar complet din opțiunile românilor. Țări precum Spania, Italia și Grecia continuă să înregistreze creșteri ale numărului de vizitatori datorită climatului blând și combinației dintre trasee culturale și zone de coastă, chiar dacă volumul turistic este reorientat dinspre litoral spre centrele urbane.