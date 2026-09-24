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De ce spălatul pe dinți imediat după ce ai mâncat citrice sau ai băut cafea îți distruge smalțul

Mihai Morcovescu
Mihai Morcovescu
redactor SEO
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Femeie cu o ceașcă de cafea și o periuță de dinți albastră.
De ce spălatul pe dinți imediat după ce ai mâncat citrice sau ai băut cafea îți distruge smalțul Sursa foto:Shutterstock
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Încă din copilărie, am învățat cu toții că este important să ne spălăm pe dinți nu doar dimineața și seara, ci și după ce mâncăm. Aceasta are, însă, o excepție pe care mulți o ignoră. Dacă ai mâncat o portocală, ai băut suc de lămâie sau ți-ai savurat cafeaua, este recomandat să nu te speli pe dinți imediat după aceea, deoarece poți face mai mult rău decât bine. De ce? Răspunsul îl vei afla în cele ce urmează.

Cuprins:

Cum influențează cafeaua nivelul pH-ului din gură

Când pacienții întreabă medicii stomatologi dacă este bine să se spele pe dinți înainte sau după ce beau cafea, aceștia le explică faptul că înțelegerea chimiei acestei băuturi și a efectelor ei asupra dinților este esențială pentru sănătatea și longevitatea zâmbetului. Sănătatea orală depinde de un pH echilibrat, adică de nivelul acidității sau al alcalinității. O gură sănătoasă menține un pH de la neutru spre ușor alcalin, ideal între 6,2 și 7,6, în timp ce cafeaua are, de regulă, un pH în jur de 5.

Deși acizii din cafea sunt esențiali pentru gustul și pentru aroma acesteia, ei pot favoriza dizolvarea mineralelor din smalț și înmuierea temporară a suprafeței dentare. Saliva neutralizează în mod natural această aciditate și remineralizează smalțul, însă îi trebuie cel puțin 30 până la 60 de minute pentru a remineraliza dinții după ce cafeaua a fost consumată.

Ce face acidul cu smalțul

Smalțul dentar este cea mai dură substanță pe care o produce corpul uman, dar are o vulnerabilitate importantă: acidul. Atunci când consumi alimente sau băuturi acide, precum citrice, băuturi carbogazoase, băuturi energizante, cafea, dressing-uri pe bază de oțet sau chiar kombucha, pH-ul din gură scade rapid.

De asemenea, smalțul începe să se înmoaie în momentul în care pH-ul oral coboară sub pragul de 5,5, cunoscut drept pH critic de demineralizare. În această fază de înmuiere, cristalele minerale care îi conferă smalțului rezistența sunt destabilizate temporar. Astfel, suprafața devine mai poroasă și mai vulnerabilă la abraziunea fizică.

Potrivit recomandărilor publicate în Journal of the American Dental Association, citat de mypenndentist.org, dacă ne spălăm pe dinți înainte ca smalțul înmuiat să apuce să se reîntărească putem accelera eroziunea în loc să prevenim cariile. Practic, deteriorezi tocmai structura pe care încerci să o protejezi.

Ce riști dacă te speli pe dinți imediat după ce bei cafea

Dacă te speli pe dinți în timp ce smalțul este înmuiat de acid, practic freci cu periuța și îndepărtezi cea mai vulnerabilă parte a dinților. Gândește-te la smalțul dentar ca la un strat protector temporar înmuiat care trebuie să se întărească, iar dacă te vei spăla pe dinți înainte ca acest lucru să se întâmple, vor apărea microabraziuni. Acestea pot slăbi structura dintelui și pot crește susceptibilitatea la pete și carii.

În același timp, periajul imediat după ce bei cafea răspândește reziduurile acide pe suprafața dinților și în interstiții, ceea ce înseamnă că dinții rămân expuși mai mult timp acidului dăunător. Pe scurt, dacă te speli pe dinți imediat după ultima înghițitură de cafea, le aplici dinților un „dublu șoc”: eroziunea chimică provocată de cafea, combinată cu abraziunea mecanică a periuței, duce la subțierea smalțului.

De ce este bine să te speli pe dinți înainte de prima cafea

Dacă te întrebi când este mai bine să te speli pe dinți - înainte sau după ce îți bei cafeaua - periajul dinainte poate părea contraintuitiv. La urma urmei, cine vrea să petreacă restul dimineții cu o respirație cu iz de cafea? Cu toate acestea, periajul făcut imediat după trezire, înainte de a ajunge în bucătărie pentru a-ți prepara licoarea magică de dimineață, are sens din punct de vedere științific. În timpul somnului, producția de salivă scade, iar bacteriile se pot dezvolta.

Periajul imediat după ce ne trezim îndepărtează biofilmul bacterian (placa bacteriană) înainte ca acesta să se întărească. De asemenea, fluorul conținut de pasta de dinți creează un strat protector, care va acționa ca un adevărat scut pentru dinți împotriva acidității cafelei. Apoi, pigmenții care pătează dinții se leagă mult mai ușor de placă decât de smalțul curat, așa că, dacă te speli pe dinți înainte să-ți savurezi cafeaua, reduci suprafața de care se pot atașa aceste substanțe colorante. Nu în ultimul rând, periajul stimulează fluxul salivar. Așa cum am văzut deja, saliva este principala sursă de apărare a gurii, deoarece aduce ionii de calciu și de fosfat de care smalțul are nevoie ca să rămână puternic pe tot parcursul zilei.

Cum afectează citricele smalțul dinților

Trebuie să știi că nu doar cafeaua poate afecta smalțul dentar, stratul dur exterior care, așa cum spuneam anterior, protejează dinții împotriva cariilor și deteriorării. Și citricele îl pot pune în pericol: acidul citric pe care îl conțin uzează smalțul în timp, iar contactul repetat cu dinții poate deveni dăunător dacă nu este gestionat corect. Potrivit brookwooddental.net, toate alimentele și băuturile acide pot eroda smalțul. Eroziunea nu apare de pe o zi pe alta, ci se instalează treptat.

Cu toate acestea, expunerea constantă la acizi poate slăbi semnificativ smalțul, iar un smalț slăbit atrage după sine mai multe probleme dentare. Pe de o parte, poate provoca sensibilitatea dinților, care face dureroasă consumarea alimentelor fierbinți sau reci. Pe de altă parte, crește riscul de carii și de degradare a dinților. De aceea, după ce ai consumat citrice, medicii recomandă să nu te speli imediat pe dinți, deoarece acidul a înmuiat deja smalțul, iar periajul poate agrava daunele. Este mai bine să îți clătești gura cu apă și să aștepți cel puțin 30 până la 60 de minute, deoarece în acest interval saliva neutralizează acizii, iar smalțul se poate reîntări.

De ce are saliva nevoie de timp ca să repare smalțul

Saliva reprezintă sistemul de reparare încorporat al gurii tale, este alcalină în mod natural și bogată în ioni de calciu și fosfat, adică aceleași minerale din care este alcătuită hidroxiapatita, compusul care formează aproximativ 97% din smalțul dentar. După o agresiune acidă, saliva intră imediat în acțiune. Mai exact, readuce pH-ul spre neutru și începe să redepună minerale pe suprafața smalțului dentar înmuiat, printr-un proces care este cunoscut sub numele de remineralizare. Însă acest proces necesită timp.

Cercetările și recomandările clinice recente sugerează să ne obișnuim să așteptăm între 30 și 60 de minute după consumul de alimente sau băuturi acide înainte să ne spălăm pe dinți. Un studiu de tip caz-control, publicat într-o revistă stomatologică evaluată de specialiști, a arătat că frecvența, momentul și durata consumului de acizi au fost asociate semnificativ cu uzura erozivă a dinților. Acest lucru confirmă ideea că momentul periajului contează la fel de mult ca modul în care te speli. Dacă îi oferi salivei întreaga fereastră de recuperare, smalțul se poate reîntări parțial înainte de începerea periajului.

Ce să faci înainte de periaj

Între ultima înghițitură de cafea și spălatul pe dinți trebuie să treacă 30 până la 60 de minute, dar asta nu înseamnă că trebuie să aștepți fără să faci nimic. Câteva gesturi simple pot proteja smalțul și pot ajuta saliva să-și facă treaba mai repede, sprijinind, astfel, în mod activ procesul de remineralizare. Iată ce poți face:

  • Clătește-ți gura cu apă plată. Aceasta ajută la diluarea și îndepărtarea acidului rezidual din gură, fără a abraza smalțul înmuiat, potrivit klyyr.com.
  • Bea sau clătește-ți gura cu lapte sau cu un lichid bogat în calciu. Ionii de calciu din aceste băuturi pot ajuta la neutralizarea acidului și pot susține procesul de remineralizare.
  • Mestecă gumă fără zahăr. Mestecatul stimulează fluxul salivar, accelerând tamponarea naturală a gurii și redepunerea mineralelor.
  • Evită să sorbi lent băuturile acide. Expunerea prelungită este mai dăunătoare decât o singură agresiune acidă, scurtă. Termină băuturile acide rapid, în loc să le prelungești pe durata unei ore.

Ce rol are pasta de dinți cu hidroxiapatită

După ce s-a încheiat perioada de așteptare și te speli pe dinți, pasta pe care o folosești poate face o diferență importantă. Pastele de dinți care conțin hidroxiapatită aduc în gură particule de hidroxiapatită de dimensiuni nanometrice, adică același mineral din care este alcătuit smalțul dentar. Aceste particule se integrează în zonele de smalț înmuiate sau demineralizate, umplu fizic leziunile microscopice de la suprafață și consolidează astfel structura smalțului pe care acidul a dizolvat-o parțial.

Spre deosebire de fluor, care acționează în principal prin transformarea hidroxiapatitei în fluorapatită, pasta de dinți cu hidroxiapatită reface smalțul direct, cu propriile sale elemente de construcție. Folosită după închiderea ferestrei de recuperare, adică atunci când saliva a început deja procesul de remineralizare, o pastă cu hidroxiapatită poate prelungi și amplifica această reparație, oferind smalțului cele mai bune șanse de a se reface complet după expunerea la acizi din timpul zilei.

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Tags: evergreen curiozități
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