Dispar 109 posturi din Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului. Guvernul reduce și numărul funcțiilor de conducere

Guvernul a decis, joi, să reducă dimensiunile Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului prin desfiinţarea a 109 posturi vacante şi micşorarea numărului funcţiilor de conducere de la 80 la 48. Reorganizarea vizează eficientizarea activităţii ministerului şi realizarea unor economii de aproximativ 2,7 milioane de lei anual, începând din 2027, potrivit News.ro.

„Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului se reorganizează, prin reconfigurarea structurii sale organizatorice, cu obiectivul de a grupa mai coerent competenţele şi de a eficientiza modul de funcţionare al instituţiei”, a transmis Executivul. Numărul maxim de posturi din minister va fi redus de la 709 la 600, asigurând totodată continuitatea activităţii.

Temeiul legal şi restructurarea funcţiilor

Reorganizarea are la bază art. 49 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2026, care prevede reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal. „Funcţionarea pe noua structură asigură o capacitate mai bună de finanţare a programelor pentru economie şi de reprezentare pe dosarele de afaceri europene şi politici comerciale”, a explicat Guvernul.

Noua organigramă va cuprinde opt direcţii generale, păstrând integral atribuţiile actuale şi integrând eventualele sarcini suplimentare impuse de alte reglementări. Structura administrativă va fi mai clară, iar responsabilităţile mai bine delimitate.

Economii de 470.000 de lei

Executivul estimează că reorganizarea va genera economii de aproximativ 470.000 de lei în 2026, calculate proporţional cu lunile de implementare, urmând ca reducerea să atingă aproximativ 2,7 milioane de lei anual din 2027. „Economia realizată prin redimensionarea ministerului este estimată la aproximativ 2,7 milioane lei anual, recurent, din 2027”, a precizat Guvernul.