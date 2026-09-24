Engie România, cel mai mare furnizor de gaze naturale pentru populație, cu peste 2,15 milioane de clienți casnici, a început transmiterea noilor condiții comerciale și a prețurilor concurențiale valabile pentru sezonul rece 2026-2027. Deși noile tarife menționate în scrisorile oficiale indică o creștere și reflectă evoluția din piața angro, consumatorii nu vor achita aceste sume mari pe parcursul iernii, mulțumită mecanismului de protecție administrat de stat, relatează Economica.net.

Oferta concurențială transmisă de companie stabilește un preț final al gazelor de 0,34 lei/kWh, aplicabil în perioada 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027.

În această perioadă, prețul gazului-marfă este de aproximativ 0,20 lei/kWh (echivalentul a 208 lei/MWh, cu componenta de înmagazinare și marja de furnizare incluse).

Deși nivelul este în creștere față de lunile calde, acesta rămâne sub cotațiile actuale din piețele internaționale, semnalând că scumpirile globale încep să fie transferate treptat către ofertele comerciale.

De ce prețul de 0,34 lei/kWh nu va ajunge pe facturile populației

Clienții casnici nu trebuie să se alarmeze din cauza valorilor din noile notificări. Cadrul legislativ în vigoare protejează consumatorii prin Ordonanța de Urgență nr. 12/2026, care impune furnizorilor să aplice la facturare cel mai mic preț dintre cel contractual și cel rezultat din mecanismul de preț administrat.

Conform OUG nr. 12/2026, valoarea facturată reprezintă suma dintre componenta de achiziție, marja de furnizare reglementată și tarifele de rețea stabilite de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), la care se adaugă TVA.

Prețul administrat calculat pe baza Ordonanței va fi considerabil mai mic decât cei 0,34 lei/kWh din oferta comercială.

Explicația constă în obligația legală impusă marilor producători autohtoni, Romgaz și OMV Petrom, de a vinde furnizorilor gazele extrase din producția internă destinate populației la un preț plafonat de doar 110 lei/MWh (respectiv 0,11 lei/kWh), o valoare de trei ori mai mică decât cotațiile libere din piață.

Cum s-a modificat factura față de vară și ce creșteri urmează în sezonul rece

În timpul verii, în absența necesarului de extragere din depozite, facturile emise de Engie s-au bazat pe un preț de circa 0,28 lei/kWh.

Odată cu venirea iernii, acest tarif va cunoaște o ușoară ajustare în sus, determinată de doi factori tehnici și economici evidenți.

Primul factor este reprezentat de costul de înmagazinare al gazelor care vor fi extrase din depozite pe parcursul lunilor friguroase și care se adaugă la factura finală.

Al doilea factor îl constituie eventualele achiziții suplimentare din import, necesare în perioadele cu ger, dacă producția internă vândută la 110 lei/MWh nu va acoperi integral consumul național.

Estimările autorităților pentru facturile din iarna 2026-2027

Deși volumul exact și prețul achizițiilor de completare din import nu pot fi anticipate cu exactitate în acest moment, reprezentanții guvernamentali au precizat la elaborarea OUG 12/2026 că prețul final plătit de populație nu ar trebui să depășească pragul de 0,31 lei/kWh.

Prin urmare, chiar dacă notificările comerciale expediate către cei peste 2,15 milioane de clienți indică un nivel de 0,34 lei/kWh, mecanismul legal garantează aplicarea tarifului cel mai mic.