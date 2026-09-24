Cinci saci cu oseminte, găsiți în urma unor noi săpături într-o criptă falsă din Cimitirul Strehăreț, Slatina

Ancheta privind descoperirile macabre din Cimitirul Strehăreț din Slatina ia amploare, după ce polițiștii și procurorii au extins verificările la fața locului și au adus la lumină noi dovezi tulburătoare.

În urma unor noi săpături desfășurate în cadrul dosarului penal, echipele de anchetatori au ridicat încă cinci saci plini cu oseminte umane, potrivit Digi24.

Cercetările criminalistice au dus la identificarea unei structuri improvizate, descrisă de anchetatori drept o „criptă falsă”. Această descoperire vine la doar o săptămână după ce o echipă de muncitori care efectua lucrări de amenajare a dat peste un prim grup de saci din rafie în care se aflau rămășițele a cel puțin 23 de persoane.

Cazul este gestionat direct de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt. În prezent, cadrul anchetei vizează comiterea infracțiunii de profanare de cadavre sau morminte, dar și verificarea modului în care au fost respectate procedurile legale privind eventuale exhumări anterioare.

Ipoteza principală pe care o verifică anchetatorii este una de o gravitate deosebită: rămășițele umane ar fi fost scoase ilegal din mormintele inițiale și depuse la grămadă în groapa comună improvizată pentru ca locurile de veci să devină libere și să poată fi concesionate din nou către alte persoane, contra unor sume de bani.

Până în acest moment al anchetei, patru angajați ai cimitirului din Slatina au fost aduși la audieri pentru a da explicații cu privire la manevrele efectuate în cimitir și la proveniența osemintelor.